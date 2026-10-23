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法國羽賽／戚又仁不敵印尼烏拜迪拉止步8強 邱品蒨也輸辛度無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戚又仁。聯合報系資料照
戚又仁。聯合報系資料照

BWF超級750的法國羽球公開賽今天展開8強賽程，我國男單好手戚又仁在前兩輪賽事分別拍落日本名將西本拳太、我國一哥周天成後，今天則是遭遇印尼烏拜迪拉（Moh. Zaki Ubaidillah），最終以15：21、13：21敗下陣來，無緣4強。

世界排名第23名的戚又仁，今年5月在新加坡公開賽闖進到8強後，接下來卻陷入一勝難求的低潮期，不過本周再戰超級750的法國公開賽他總算觸底反彈，前兩輪連退強敵，其中包括16強賽拍落我國一哥周天成，重新回到8強舞台。

而今天戚又仁的對手則是世界排名第28名的印尼烏拜迪拉，雙方過去僅有過1次交手紀錄，是在去年5月的台北公開賽，當時由烏拜迪拉以2：1取勝。

兩人今天再度碰頭，在首局賽事前段戚又仁還一度保持領先，但局中卻被對手打出一波8：0的逆轉攻勢，以15：21先丟首局。第二局烏拜迪拉更是在一路領先的情況下，以21：13勝出晉級到4強賽。

至於我國女單好手邱品蒨，昨天在16強賽拍落南韓好手沈有振後，今天8強交手印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），也是雙方繼亞運32強賽後再度碰頭，最終邱品蒨以13：21、14：21敗下陣來，同樣止步於8強。

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