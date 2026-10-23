亞帕運田徑／劉雅婷鉛球平個人紀錄摘銀 本屆斬獲1銀、1銅

名古屋亞帕運田徑賽場上我國再傳奪牌捷報，日前才在女子標槍F12／13級擲下銅牌的劉雅婷，今天晚間轉戰女子鉛球F11／12級賽事，以平個人最佳紀錄的10公尺91拿下銀牌，個人本屆賽事包辦1銀、1銅。

已經是第五度參加亞帕運的劉雅婷，上屆杭州亞帕運以標槍銅牌、鉛球第4名成績作收，今年再度參賽她不僅擔任我國掌旗官，還在女子標槍再度奪下銅牌，儘管賽後坦言成績不如預期，但仍寫下連三屆在標槍奪牌的紀錄。

而今天晚間她則是轉戰女子鉛球F11／12級賽事，並在第5次試擲擲出平個人最佳的10公尺91，僅次於中國大陸選手趙玉萍的12公尺13，最終她也以此成績拿下該級別銀牌，個人本屆賽事以斬獲1銀、1銅。