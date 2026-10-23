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亞帕運羽球／男單鍍銀創生涯最佳 方振宇：覺得自己很幸運

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
方振宇奪下男單SU5級銀牌。圖／運動部提供
方振宇奪下男單SU5級銀牌。圖／運動部提供

名古屋亞洲帕拉運動會羽球賽事今天進行男單各組決賽，我國好手方振宇在站立組SU5級金牌戰出賽，面對速度與力量兼具的24歲中國強敵李明潘，歷經兩局苦戰，最終以兩個10：21抱憾吞敗收下銀牌，不過這面銀牌不僅改寫方振宇個人在亞帕運的最佳戰績，也讓他成為台灣在亞帕運羽球史上首位奪得銀牌的男子選手，刷新隊史新頁。

在亞帕運舞台上，方振宇自2018年雅加達初試啼聲獲得第5名，上屆杭州亞帕運包辦男單與男雙雙銅；本屆名古屋亞帕運他先攜手蒲貴煜在男雙鍍銅，個人單打一路過關斬將，4強戰更力挫世錦賽銅牌得主、日本名將今井大湧挺進決賽，生涯首度叩關亞帕運金牌戰。

今天決賽面對實力強勁的李明潘，儘管最終遭對手直落二擊敗，但方振宇賽後坦言，賽前便深知對手在速度與力量上非常出色，做足了要面臨苦戰的心理準備，「但今天自己沒有咬住，很多細節沒有處理好，讓對手打得太順，自己的特色沒有打出來，這點蠻可惜的。」

雖然未能奪金，但從上屆雙銅到本屆在男雙鍍銅、男單晉級決賽鍍銀，突破自我寫下隊史新高，方振宇對這趟旅程充滿感恩，「原本來參賽只希望一場一場把球打好，完全沒預設會走到哪裡，能一路打到最後一天真的是意料之外的事。一路以來真的收過太多人的幫助，真的講不完。我一直覺得自己是一個很幸運的孩子，能在這樣的環境下長大、打球。」

經歷兩年前巴黎帕運名列殿軍的沉澱，方振宇認為自己心態成熟許多，「現在更懂得去享受比賽，在享受過程與衝擊對手之間找到平衡，練習與比賽中的挫折都是未來成長的養分。」

此外，方振宇特別感謝首次在大型綜合國際賽事搭檔的指導教練楊智傑，他坦言自己較為欠缺解讀比賽與臨場應變的能力，而年輕的楊教練正好擅長這部分，補足了他最需要的環節，「很開心他陪我出來比賽並走到最後一天。我們每天生活、訓練都在一起，真的很辛苦他。」

帕運 羽球 雅加達

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