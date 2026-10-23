亞帕運桌球／等了8年的金牌 林姿妤、田曉雯奪金瞬間忘了慶祝

從2018年亞帕運就努力追逐女雙金牌，林姿妤與田曉雯連續兩屆的遺憾，終於在本屆名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人合作挑戰桌球WD20級女子雙打賽事，一路過關斬將，金牌戰遭遇中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，她們克服首局落敗的劣勢，立即調整戰術，連下3局，終場以3：1擊敗對手，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌。

因為賽事激烈，雙方氣勢就在電光石火間消長，林姿妤與田曉雯奪金瞬間，還陷在激烈賽事的緊張情緒中，不見激動神情，林姿妤笑著說：「比分實在太糾結，糾結到沒時間醞釀情緒，沒辦法分神去想慶祝。」田曉雯則說：「贏的瞬間想著，『真的贏了嗎？』腦中一片空白，很開心能跟搭檔拿下。」

這一金對兩人意義非凡，不僅是兩人合作的第一面大賽金牌，林姿妤更是勇奪個人本屆第三金，改寫自己上屆杭州亞帕運的雙金紀錄，她感謝隊友的一起努力，尤其是一路從2018年雅加達亞運合作迄今的田曉雯，她說：「這場比賽前我們心思都很多，但能很好地把賽前討論的戰術執行下來，可能也有幾顆幸運球，還有曉雯後面打得很好，才拿下勝利。」

這一金則是田曉雯征戰帕運與亞帕運的第一金，「我們錯失了兩次，贏了真的很想哭。」她強調，兩人合作一直以來的目標就是要突破，能突破真的很開心，她說：「過程中我們發現了自己的不足，再好好準備下一戰，希望我們能越來越好。」

值得一提的是，林姿妤與田曉雯兩人合拍，一個內斂、一個外放，但金牌戰反而是較為外放的田曉雯板著臉，她說：「我們有討論戰術，我就是負責執行這個戰術，我的腦袋不斷在思考賽前練習的一些戰術，可能就沒那麼多表情。」

林姿妤與田曉雯曾在巴黎帕運拿下女雙銀牌，林姿妤坦言，當時就想過如果沒在亞洲拿下金牌，要在帕運奪金就時候未到，這一金對兩人都意義重大，也讓他們更有信心朝向接下來更遠大的目標邁進。