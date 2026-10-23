聽新聞
0:00 / 0:00
亞帕運羽球／方振宇不敵中國大陸李明潘 摘銀仍創生涯最佳
名古屋亞帕運羽球男單SU5級金牌戰，我國好手方振宇今天遭遇中國大陸李明潘，最終以10：21、10：21直落二敗下陣來，雖然無緣摘金，但方振宇拿下銀牌仍改寫個人在亞帕運的最佳成績。
上屆杭州亞帕運在SU5級男單、男雙包辦雙銅方振宇，今年名古屋亞帕運也先是在男雙與搭檔蒲貴煜攜手拿下銅牌，並在回到男單賽場後一路過關斬將挺進到金牌戰，確定改寫個人亞帕運生涯最佳成績。
而今天方振宇的爭金對手則是大陸李明潘，在首局賽事中，方振宇儘管在比賽前段還能與對手拉鋸，但局中卻被李明潘不斷擴大領先差距，並以10：21先丟首局。第二局李明潘乘勝追擊，同樣在局中擴大領先，最終再以21：10摘金，至於方振宇則以銀牌作收，但賽後他仍是帶著笑容恭賀對手，展現運動家精神。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。