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亞帕運羽球／方振宇不敵中國大陸李明潘 摘銀仍創生涯最佳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
方振宇。圖／運動部提供
方振宇。圖／運動部提供

名古屋亞帕運羽球男單SU5級金牌戰，我國好手方振宇今天遭遇中國大陸李明潘，最終以10：21、10：21直落二敗下陣來，雖然無緣摘金，但方振宇拿下銀牌仍改寫個人在亞帕運的最佳成績。

上屆杭州亞帕運在SU5級男單、男雙包辦雙銅方振宇，今年名古屋亞帕運也先是在男雙與搭檔蒲貴煜攜手拿下銅牌，並在回到男單賽場後一路過關斬將挺進到金牌戰，確定改寫個人亞帕運生涯最佳成績。

而今天方振宇的爭金對手則是大陸李明潘，在首局賽事中，方振宇儘管在比賽前段還能與對手拉鋸，但局中卻被李明潘不斷擴大領先差距，並以10：21先丟首局。第二局李明潘乘勝追擊，同樣在局中擴大領先，最終再以21：10摘金，至於方振宇則以銀牌作收，但賽後他仍是帶著笑容恭賀對手，展現運動家精神。

帕運 羽球 中國大陸 籃球

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