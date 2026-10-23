亞帕運桌球／攜手田曉雯逆轉中國大陸組合 林姿妤寫單屆3金創舉

名古屋亞帕運桌球賽事今天舉行最後一天賽程，其中我國今天已先在男雙MD22級與女雙WD22級拿下1銀、1銅，至於本屆已經拿下雙金的林姿妤，則是與搭檔田曉雯在女雙WD20級金牌戰，遭遇上屆女雙金牌熊桂艷與她的搭檔侯春曉，最終以8：11、12：10、11：6、12：10逆轉拿下隊史女雙首金，也是林姿妤個人本屆第3面金牌。

身為今年亞帕運我國最大獎牌庫的桌球，在今天迎接最後一天賽程，其中在男雙MD22級賽事，在以循環賽決定排名的情況下，最終陳柏諺／謝非以3勝1敗拿下銀牌，這也是陳柏諺繼日前男單C11級奪銀後，再度拿下獎牌。至於女雙WD22級也採循環賽決定名次，最終我國黎懿亞／李婧萱也順利抱回一面銅牌。

而已經在女單與混雙摘下兩面金牌的林姿妤，今天則是與搭檔田曉雯在女雙WD20級一日兩戰，兩人先是在4強賽以直落三擊敗日本組合晉級金牌戰，並與上屆在金牌戰擊敗她們的50歲大陸老將熊桂艷以及搭檔侯春曉爭金。

面對經驗豐富的大陸組合，林姿妤／田曉雯也再度陷入苦戰，在首局先以8：11讓出後，第二局台灣組合則是在一度落後的情況下，數次扳平戰局並追到9：9，兩人隨後也頂住壓力，以12：10扳平戰局。

第三局林姿妤／田曉雯乘勝追擊，以一波8：2開局攻勢，儘管大陸組合隨後連追3分，但兩人仍是穩住陣腳，以11：6拿下，取得2：1聽牌優勢。

第四局熊桂艷／侯春曉重新調整節奏後打出5：1開局，不過林姿妤／田曉雯展現極佳韌性，一度追到7：7平手，並且在後半局逆轉後以10：9取得金牌點，儘管第1個金牌點遭到對手化解，但最終台灣組合仍是以12：10拿下金牌，不僅是我國亞帕運史上首面桌球女雙金牌，林姿妤更是完成本屆個人3金創舉。