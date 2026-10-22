法國羽賽／戚又仁退周天成晉級男單8強 吳冠勳／李佳馨也闖8強

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國一哥周天成今天在16強賽與戚又仁上演台灣內戰，雙方在激戰三局後，由戚又仁以21：18、20：22、21：17擊敗周天成，收下BWF巡迴賽生涯對戰周天成的第3勝與8強門票

世界排名第23名的戚又仁，過去曾7度與周天成在BWF賽事中碰頭，並且以2勝5敗屈居劣勢，包括今年全英公開賽32強賽就以1：2不敵周天成。

雙方今天在法國公開賽碰頭，戚又仁也打出韌性，在首局前段戚又仁就靠著一波6：0攻勢建立領先優勢，並且以21：18先下一城。不過第二局周天成隨即展開反撲，在局末一度被戚又仁逆轉戰局，但關鍵時刻周天成頂住壓力，以22：20扳平戰局。

決勝局戚又仁則是拉出8：3的開局攻勢，但周天成很快又將比分縮小到2分差距，但下半局戚又仁則是揚長而去，以21：17擊敗周天成，晉級到8強賽。

至於我國混雙組合吳冠勳／李佳馨則是在16強以18：21、21：16、21：10逆轉日本強敵渡邊勇大／田口真彩，同樣收下8強門票。