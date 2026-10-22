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長榮航空跑旅航站觀光運動博覽會登場 讓跑者領物資就像在旅程

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
長榮航空客運營業本部協理康財義（左）、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽（右）。圖／大會提供
長榮航空客運營業本部協理康財義（左）、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽（右）。圖／大會提供

2026長榮航空城市觀光馬拉松即將於10月25日在總統府前盛大開跑，長榮航空首度舉辦的「跑旅航站 觀光運動博覽會」今天日起至25日一連四天於台北松山文創園區三號倉庫正式登場，以「跑者、跑旅、旅遊」為三大主軸，集結跑旅好手、運動品牌及旅行業者，並提供海外馬拉松、備賽補給及運動防護等資訊，讓跑者們在準備賽事之餘，也能探索世界各地的特色賽事。  

長榮航空客運營業本部副總經理王振興及中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽也共同出席了今天的開幕式，長榮航空客運營業本部營業部協理康財義協理指出，今年的跑旅航站觀光運動博覽會主要將跑旅好手、運動品牌以及旅行業者來做結合，希望讓跑者在比賽之餘也能夠探索世界各地的賽事，為下一趟旅行再做一個準備；更巧妙地讓跑者在領取物資時，就彷彿進入一趟旅程、進行類似「登機」的賽事結合體驗。

為了帶給跑者最扎實的備賽內容，展期特別邀請周庭印、李翰暄、許瑨庭、劉聿欣及余文彥等路跑好手輪番上陣，分享世界馬拉松大滿貫與國際賽事經驗。同時，現場集結長汎假期、五福旅遊、世邦旅遊、可樂旅遊、百威旅遊、東南旅遊、喜鴻假期及雄獅旅遊等八大旅行業者，提供海外參賽諮詢與限時優惠。

值得一提的是，今年長榮航空馬拉松更攜手「福爾摩沙青年體育記者營」，帶領青年學員走進大型賽事第一線，於今天與媒體一同走訪博覽會進行採訪，並將在25日賽事當天進行實戰演練。

針對外界相當關心的颱風變數與天氣因素是否影響長榮馬拉松活動與賽事，康財義受訪時表示，目前團隊正密切留意氣象動態，後續將根據市府發布的停班停課資訊來做後續決定，「目前一切的籌備都在進行，但當然我們的整個賽事還是會以跑者的安全為最優先考量。」

「跑旅航站 觀光運動博覽會」讓跑者在領取物資時，就彷彿進入一趟旅程、進行類似「登機」的賽事結合體驗。圖／大會提供
「跑旅航站 觀光運動博覽會」讓跑者在領取物資時，就彷彿進入一趟旅程、進行類似「登機」的賽事結合體驗。圖／大會提供

長榮航空 觀光 運動 馬拉松

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