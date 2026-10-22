快訊

不斷更新／中颱薔琵來襲！嘉義縣等4縣市2地區放颱風假 23日停班停資訊看這

案件疑點重重…台女河口湖飯店遭割頸身亡 嫌犯疑是洗錢犯曾遭判刑

河口湖遇害台女背景曝光 父親是現任空勤總隊長！傳向立院請假趕赴日本

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／「台灣華國三太子盃台北站」倒數一周！台灣好手主場出擊 國際職業網球對決即將登場

聯合新聞網／ 綜合報導
臺灣華國三太子盃賽事門票正式開賣，國際職業網球對決即將登場。中華民國網球協會/提供
臺灣華國三太子盃賽事門票正式開賣，國際職業網球對決即將登場。中華民國網球協會/提供

「2026台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站」將於11月1日至8日在台北市網球中心登場！本屆賽事為ATP Challenger 100等級，總獎金達17.7萬美元，台灣好手曾俊欣將參賽，許育修、吳東霖、陳冠守則獲頒會內賽外卡，將與國際好手正面交鋒。雙打賽事方面，何承叡也將與澳洲選手 Max Purcell 組成雙打搭檔，為賽事增添精彩看點。賽事門票現正熱賣中，賽會推出「太子應援席」六天套票及「決戰時刻」最後三日套票，搭配專屬應援好禮，提供球迷不同的觀賽選擇，邀請大家走進球場，親臨感受國際職業網球的精采對決。

台灣好手主場出擊　曾俊欣單打領軍 許育修、吳東霖、陳冠守獲會內賽外卡

「台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站」匯集國內外職業網球好手，台灣選手將把握主場優勢力拚佳績。曾俊欣單打領軍出擊，許育修、吳東霖及陳冠守則獲頒會內賽外卡，將與各國職業選手同場競技，展現台灣男子網球的實力與競爭力。

雙打焦點登場！台灣雙打一哥何承叡強勢回歸，曾於2024年華國三太子盃奪下雙打冠軍的他，本屆將攜手澳洲名將 Max Purcell 組成跨國搭檔。台灣雙打好手與國際職業名將聯手出擊，為賽事增添重量級看點。

曾俊欣單打領軍出擊。中華民國網球協會/提供
曾俊欣單打領軍出擊。中華民國網球協會/提供

許育修獲頒會內賽外卡。中華民國網球協會/提供
許育修獲頒會內賽外卡。中華民國網球協會/提供

何承叡2024年奪下雙打冠軍。中華民國網球協會/提供
何承叡2024年奪下雙打冠軍。中華民國網球協會/提供

「結合台灣宮廟文化與國際競技　打造獨具特色的網球盛會」

台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站以結合台灣傳統宮廟文化與國際職業網球為特色，透過在地信仰意象與體育競技的跨界融合，展現台灣獨有的文化魅力。賽事結合三太子文化及擲筊等傳統元素，讓國際職業網球不僅是競技實力的較量，也成為呈現台灣文化特色、推動國際體育交流的重要舞台。

套票優惠登場　六天套票1,000元、最後三日套票800元

賽事門票已於10月15日中午12點在ibon售票系統開賣。票價方面，11月1日至2日免費開放入場觀賽；11月3日至6日會內賽期間，全票300元、優待票150元；11月7日單打準決賽暨雙打決賽，全票500元、優待票250元；11月8日單打決賽，全票600元、優待票300元。此外，外縣市球迷憑賽事門票可享高鐵票加購優惠，相關辦法請參考ibon售票頁面說明。

為滿足球迷不同的觀賽需求，本屆推出兩款套票。「太子應援席」六天套票售價新台幣1,000元，限量300席，套票限定好禮包含賽事大浴巾、觀戰手冊及西雅圖極品咖啡濃黑冰拿鐵，另享大會指定商品85折優惠。

另一款「決戰時刻」最後三日套票售價新台幣800元，適合鎖定賽事後段精彩對決的球迷。套票贈品包含觀戰手冊、西雅圖極品咖啡濃黑冰拿鐵及YONEX握把布，讓球迷在欣賞精彩賽事的同時，也能收藏專屬應援好禮。

賽事期間11月1日至5日預計開賽前半小時開放現場售票與觀眾進場，6日至8日則於開賽前一小時開放入場。

觀賽應援、打卡互動、幸運好球　多元活動邀球迷同樂

為豐富現場觀賽體驗，賽會於賽事期間規劃多項周邊活動與回饋好禮，從現場攤位到打卡拍照區，邀請球迷在欣賞國際職業網球對決之餘，也能參與互動、感受賽事熱情。

11月3日至8日期間推出「OPI盃選手觀賽應援令」，凡參加2026年美傑仕OPI盃A-4、D-3兩站賽事的青少年選手，皆可免費入場觀賽，近距離觀摩職業選手的技術運用、戰術布局與臨場應變，從實戰中拓展視野、累積經驗，深化青少年網球與國際職業賽事的連結。

此外，11月3日至8日每日最後一場比賽結束後，現場將舉辦「每日幸運好球活動」，觀眾若接獲場上選手擊出的幸運網球，即有機會獲得限量好禮，為每日賽事增添驚喜與互動樂趣。

2026台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站將於11月1日至8日舉行，邀請球迷走進台北市網球中心，為台灣選手熱情應援，一同見證國際好手的精采對決，感受職業網球與台灣文化交織而成的獨特魅力。更多賽事及活動資訊，請持續關注中華民國網球協會官網，以及賽事官方Facebook粉絲專頁與Instagram帳號。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

桌球／林昀儒榜首錄取北市大博士班 網：以後就是小林博士

有眼尖球迷發現今年3月下旬，台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒的名字出現在台北市立大學115學年度博士班考試入學錄取名單上，台灣桌球女將鄭怡靜也疑似在正取榜單，有網友直呼，「以後就是小林博士啦。」

網球／「台灣華國三太子盃台北站」倒數一周！台灣好手主場出擊 國際職業網球對決即將登場

2026臺灣華國三太子盃臺北站11月1日至8日登場，曾俊欣領軍，許育修等3人獲會內賽外卡，何承叡攜手Max Purcell出戰雙打。

全民運／基隆奪7金2銀3銅 「龍獅運動」包辦7金

今年全民運動會17日在桃園舉行，今天落幕，基隆市代表隊共獲7金、2銀、3銅12面獎牌亮眼成績，其中「龍獅運動」代表隊化身奪金部隊，一舉包辦7面金牌，健力、運動舞蹈、健美及輕艇水球等項目同樣表現優異，奪下銀牌與銅牌的佳績。

亞帕運桌球／攜手蘇晉賢混雙摘金 林姿妤明續拚女雙挑戰個人第3金

亞帕運桌球混雙XD 20級金牌戰在今天登場，我國好手林姿妤與搭檔蘇晉賢攜手出擊，面對香港組合林恩羽／黃翰林，雙方展開一場4局激戰，最終林姿妤／蘇晉賢以11：9、8：11、11：5、11：8勝出，林姿妤也完成個人連續兩屆女單、混雙摘金任務。

全民運／金門木球隊傳捷報 羅傑球道賽摘金 團體賽、個人賽再添佳績

金門木球隊參加全民運動會傳捷報！金門木球隊在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑一路過關斬將，勇奪金牌；男子團體賽則以335桿拿下第四名，程建閎、蕭家宏分別獲得個人第六、七名，展現金門木球隊扎實實力，再為金門爭光。

福爾摩沙青年體育記者培訓營今登場 48學員體驗第一線實務

中華民國體育運動記者協會所舉辦的「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」在今天登場，首屆營隊48名參與學員在今天齊聚一堂，並在下午前往「長榮航空馬拉松跑旅航站觀光運動博覽會」進行短影音實作課程，中華民國體育運動記者協會理事長秦熙嶽也表示，希望藉由這次營隊讓學員獲得更多實務經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。