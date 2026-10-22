網球／「台灣華國三太子盃台北站」倒數一周！台灣好手主場出擊 國際職業網球對決即將登場

「2026台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站」將於11月1日至8日在台北市網球中心登場！本屆賽事為ATP Challenger 100等級，總獎金達17.7萬美元，台灣好手曾俊欣將參賽，許育修、吳東霖、陳冠守則獲頒會內賽外卡，將與國際好手正面交鋒。雙打賽事方面，何承叡也將與澳洲選手 Max Purcell 組成雙打搭檔，為賽事增添精彩看點。賽事門票現正熱賣中，賽會推出「太子應援席」六天套票及「決戰時刻」最後三日套票，搭配專屬應援好禮，提供球迷不同的觀賽選擇，邀請大家走進球場，親臨感受國際職業網球的精采對決。

台灣好手主場出擊 曾俊欣單打領軍 許育修、吳東霖、陳冠守獲會內賽外卡

「台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站」匯集國內外職業網球好手，台灣選手將把握主場優勢力拚佳績。曾俊欣單打領軍出擊，許育修、吳東霖及陳冠守則獲頒會內賽外卡，將與各國職業選手同場競技，展現台灣男子網球的實力與競爭力。

雙打焦點登場！台灣雙打一哥何承叡強勢回歸，曾於2024年華國三太子盃奪下雙打冠軍的他，本屆將攜手澳洲名將 Max Purcell 組成跨國搭檔。台灣雙打好手與國際職業名將聯手出擊，為賽事增添重量級看點。

曾俊欣單打領軍出擊。中華民國網球協會/提供

許育修獲頒會內賽外卡。中華民國網球協會/提供

何承叡2024年奪下雙打冠軍。中華民國網球協會/提供

「結合台灣宮廟文化與國際競技 打造獨具特色的網球盛會」

台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站以結合台灣傳統宮廟文化與國際職業網球為特色，透過在地信仰意象與體育競技的跨界融合，展現台灣獨有的文化魅力。賽事結合三太子文化及擲筊等傳統元素，讓國際職業網球不僅是競技實力的較量，也成為呈現台灣文化特色、推動國際體育交流的重要舞台。

套票優惠登場 六天套票1,000元、最後三日套票800元

賽事門票已於10月15日中午12點在ibon售票系統開賣。票價方面，11月1日至2日免費開放入場觀賽；11月3日至6日會內賽期間，全票300元、優待票150元；11月7日單打準決賽暨雙打決賽，全票500元、優待票250元；11月8日單打決賽，全票600元、優待票300元。此外，外縣市球迷憑賽事門票可享高鐵票加購優惠，相關辦法請參考ibon售票頁面說明。

為滿足球迷不同的觀賽需求，本屆推出兩款套票。「太子應援席」六天套票售價新台幣1,000元，限量300席，套票限定好禮包含賽事大浴巾、觀戰手冊及西雅圖極品咖啡濃黑冰拿鐵，另享大會指定商品85折優惠。

另一款「決戰時刻」最後三日套票售價新台幣800元，適合鎖定賽事後段精彩對決的球迷。套票贈品包含觀戰手冊、西雅圖極品咖啡濃黑冰拿鐵及YONEX握把布，讓球迷在欣賞精彩賽事的同時，也能收藏專屬應援好禮。

賽事期間11月1日至5日預計開賽前半小時開放現場售票與觀眾進場，6日至8日則於開賽前一小時開放入場。

觀賽應援、打卡互動、幸運好球 多元活動邀球迷同樂

為豐富現場觀賽體驗，賽會於賽事期間規劃多項周邊活動與回饋好禮，從現場攤位到打卡拍照區，邀請球迷在欣賞國際職業網球對決之餘，也能參與互動、感受賽事熱情。

11月3日至8日期間推出「OPI盃選手觀賽應援令」，凡參加2026年美傑仕OPI盃A-4、D-3兩站賽事的青少年選手，皆可免費入場觀賽，近距離觀摩職業選手的技術運用、戰術布局與臨場應變，從實戰中拓展視野、累積經驗，深化青少年網球與國際職業賽事的連結。

此外，11月3日至8日每日最後一場比賽結束後，現場將舉辦「每日幸運好球活動」，觀眾若接獲場上選手擊出的幸運網球，即有機會獲得限量好禮，為每日賽事增添驚喜與互動樂趣。

2026台灣華國三太子國際男子網球挑戰賽台北站將於11月1日至8日舉行，邀請球迷走進台北市網球中心，為台灣選手熱情應援，一同見證國際好手的精采對決，感受職業網球與台灣文化交織而成的獨特魅力。更多賽事及活動資訊，請持續關注中華民國網球協會官網，以及賽事官方Facebook粉絲專頁與Instagram帳號。