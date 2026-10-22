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全民運／基隆奪7金2銀3銅 「龍獅運動」包辦7金
今年全民運動會17日在桃園舉行，今天落幕，基隆市代表隊共獲7金、2銀、3銅12面獎牌亮眼成績，其中「龍獅運動」代表隊化身奪金部隊，一舉包辦7面金牌，健力、運動舞蹈、健美及輕艇水球等項目同樣表現優異，奪下銀牌與銅牌的佳績。
基隆市代表隊在龍獅運動項目表現亮眼，於男女混合組北獅競速、北獅障礙，以及南獅傳統、競速、自選、障礙及規定等7個項目全數奪金，展現團隊默契、精湛技術與扎實訓練成果。
另在健力項目，選手游曜維於男子組經典健力59至66公斤級獲得銀牌，總和成績達640公斤；另外，在運動舞蹈項目，選手任艾莉、蔡哲翔於一般組雙人拉丁舞五項全能競賽亦勇奪銀牌；銅牌則由健美選手陳礅睿於男子形體組第五級、舞蹈運動選手柯宸維於未滿14歲組單人華爾滋項目，輕艇水球男子組團體賽獲得。
此外，在民俗體育、劍道、槌球、原野射箭、柔術、太極拳及摔角等項目，挺進前8名。
市長謝國樑以及基隆市體育會理事長鄭錦洲出發前頒發加菜金，教育處長吳雨潔賽事期間到桃園為代表隊選手加油打氣，並送上營養品，為選手們補充體力。她感謝選手、教練及各單項委員會的投入與付出，讓基隆市代表隊在全國賽事中展現優異表現。
教育處表示，未來將持續推動全民運動及競技運動發展，支持選手培訓與參賽，鼓勵更多市民投入運動行列，持續提升基隆市運動風氣與競技實力。
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