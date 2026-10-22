亞帕運桌球／攜手蘇晉賢混雙摘金 林姿妤明續拚女雙挑戰個人第3金

亞帕運桌球混雙XD 20級金牌戰在今天登場，我國好手林姿妤與搭檔蘇晉賢攜手出擊，面對香港組合林恩羽／黃翰林，雙方展開一場4局激戰，最終林姿妤／蘇晉賢以11：9、8：11、11：5、11：8勝出，林姿妤也完成個人連續兩屆女單、混雙摘金任務。

上屆杭州亞運林姿妤與林駿梃攜手拿下混雙金牌，今年林姿妤則是改與蘇晉賢搭擋出擊，並且一路過關斬將挺進到金牌戰，並碰上香港勁敵林恩羽／黃翰林，在首局賽事中雙方就展開激烈拉鋸，並由林姿妤／蘇晉賢以11：9先下一城。

不過第二局香港組合隨即展開反撲，以11：8扳平戰局，但接下來兩局台灣組合表現回穩，以11：5、11：8取勝，奪下金牌，也是代表團本屆第3面金牌、第11面獎牌，林姿妤也連續兩屆在女單、混雙都拿下金牌，接下來她將繼續與女雙搭擋田曉雯聯手，在明天於女雙4強賽登場，力拚個人本屆第3金。