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全民運／金門木球隊傳捷報 羅傑球道賽摘金 團體賽、個人賽再添佳績

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑一路過關斬將，勇奪金牌。男子團體賽則以335桿拿下第四名，程建閎、蕭家宏分別獲得個人第六、七名，展現金門木球隊扎實實力。圖／金門木球隊提供
金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑一路過關斬將，勇奪金牌。男子團體賽則以335桿拿下第四名，程建閎、蕭家宏分別獲得個人第六、七名，展現金門木球隊扎實實力。圖／金門木球隊提供

金門木球隊參加全民運動會傳捷報！金門木球隊在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑一路過關斬將，勇奪金牌；男子團體賽則以335桿拿下第四名，程建閎、蕭家宏分別獲得個人第六、七名，展現金門木球隊扎實實力，再為金門爭光。

115年全民運動會於10月17日至22日在桃園市舉行，木球賽在桃園市立田徑場登場，競賽項目包括桿數賽及球道賽，吸引全台21縣市共563名選手參賽，其中男子299人、女子274人，競爭相當激烈。金門木球隊歷經多日賽事考驗，在強敵環伺下拿下金牌及多項名次，為本屆賽事寫下亮眼成績。

男子球道賽方面，羅傑面對各縣市好手一路迎戰、層層闖關，直到第12道才分出勝負，最終成功摘下金牌，成為金門隊此行最大亮點。男子團體賽則由李貴昌、李國良、蕭家宏、曾柏森、程建閎及劉志義組隊出賽，24道合計335桿，獲得第四名。

個人賽部分，程建閎在決賽36道打出121桿，獲得第六名；蕭家宏同樣以121桿作收，排名第七。蕭家宏在賽事中曾締造第10道一桿過門的表現，並在場地賽12道打出32桿、單輪16桿的成績，展現不俗實力，可惜決賽期間遇上雨勢，未能延續前段氣勢，留下些許遺憾。

賽事期間，金門縣政府副秘書長李廣榮率教育處長黃雅芬、運動發展中心主任王志仁、金門體育會常務監事李再杭及烈嶼公共事務協會理事長洪朱生等人到場為選手加油打氣。全民運動署署長房瑞文，以及多位木球界人士與審判委員也前往場地關心賽事，為選手加油。

金門木球隊由金湖鎮長李誠智擔任領隊，金門大學教授董燊擔任教練，周偉義擔任管理，集結男、女選手共同出征，男子隊成員包括羅傑、李貴昌、李國良、蕭家宏、曾柏森、程建閎、劉志義、古文秀、何聰賢、王文進、張家豪及王榮山；女子隊則有彭映綺、鄭郁香、蘇宥璇、李素滿、藍金香及陳凱妮。

金門木球委員會主委董燊表示，對於選手在全國賽事中的表現感到欣慰，除了當場自掏腰包加碼現金獎勵，也感謝金門縣政府、金門大學、金門縣運動發展中心、金門體育會及旅台鄉親等各界支持。選手們平日刻苦訓練，才能在強手競逐及賽場變化中突破重圍，順利完成比賽，為金門再添一面金牌。

金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑一路過關斬將，勇奪金牌。圖／金門木球隊提供
金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑一路過關斬將，勇奪金牌。圖／金門木球隊提供

金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市激烈競爭中脫穎而出，圖為金門縣與全民運動署等嘉賓到木球場地關切為選手加油與祝福。圖／金門木球隊提供
金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市激烈競爭中脫穎而出，圖為金門縣與全民運動署等嘉賓到木球場地關切為選手加油與祝福。圖／金門木球隊提供

金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑（左）一路過關斬將，勇奪金牌。圖／金門木球隊提供
金門木球隊參加全民運動會，在全台21縣市、563名選手激烈競爭中脫穎而出，男子球道賽由羅傑（左）一路過關斬將，勇奪金牌。圖／金門木球隊提供

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