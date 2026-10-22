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福爾摩沙青年體育記者培訓營今登場 48學員體驗第一線實務

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」在今天登場。圖／中華民國體育運動記者協會提供
「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」在今天登場。圖／中華民國體育運動記者協會提供

中華民國體育運動記者協會所舉辦的「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」在今天登場，首屆營隊48名參與學員在今天齊聚一堂，並在下午前往「長榮航空馬拉松跑旅航站觀光運動博覽會」進行短影音實作課程，中華民國體育運動記者協會理事長秦熙嶽也表示，希望藉由這次營隊讓學員獲得更多實務經驗。

首屆「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」在日前開放報名後獲得熱烈迴響，不到兩周即突破百人填表，最終截止共吸引237人次報名，體記協會因此決定將原訂32位學員名額擴增至48位，希望讓更多對體育媒體與運動產業懷抱熱情的青年學子，有機會體驗第一線實務現場。

對於這次營隊在今天順利登場，秦熙嶽也感謝不少單位的大力支持，有別於以往的研習營，今年的「2026福爾摩沙青年體育記者培訓營」提供給學員更多實務的經驗，包括今天就將前往「長榮航空馬拉松跑旅航站觀光運動博覽會」進行短影音新聞製作，並將在周日登場的長榮航空馬拉松進行模擬採訪實作。

此外，這次營隊體記協會也邀請到業界講師進行實務課程，包括運動攝影教學、運動轉播概念與介紹與體育記者工作型態與倫理、運動產業與行銷概況、社群媒體與短影音操作、奧林匹克教育、女性賽事主播挑戰等。

談到今年豐富的課程內容，秦熙嶽表示，「今年在構想的時候，就希望提供學員更多的實務操作，讓一些喜好這些運動產業的一些朋友們，經過這次的實戰經驗，能夠得到很好的學習機會。」

體育 青年 馬拉松

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