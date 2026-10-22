桌球／林昀儒榜首錄取北市大博士班 網：以後就是小林博士

有眼尖球迷發現今年3月下旬，台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒的名字出現在台北市立大學115學年度博士班考試入學錄取名單上，台灣桌球女將鄭怡靜也疑似在正取榜單，有網友直呼，「以後就是小林博士啦。」

林昀儒曾就讀輔仁大學體育學系碩士，已通過碩士論文，主題是《2024年巴黎奧運會男子桌球單打金牌選手樊振東之慣性技術分析》。

雖林昀儒和樊振東場上是對手，但私下交情很好，曾一起到新加坡看泰勒絲演唱會，林昀儒事先徵得樊振東同意後，進行第一手分析，引發兩岸網友熱烈討論。

如今林昀儒將考取博士，北市大3月下旬公告的運動科學研究所博士班一般生榜單中，正取6名，林昀儒名列榜首，鄭O靜第4，球迷推測可能是桌球女將鄭怡靜。