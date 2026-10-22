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暌違60年亞運金牌是自家學弟！蘇俊賓送傅兆玄「小桃帽」集氣拚奧運

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（左）親手將自己繪製的奪金紀念明信片送給亞運男子跳高金牌傅兆玄（右），兩人都是桃園國小校友。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市副市長蘇俊賓（左）親手將自己繪製的奪金紀念明信片送給亞運男子跳高金牌傅兆玄（右），兩人都是桃園國小校友。圖／取自蘇俊賓臉書

桃園市跳高好手傅兆玄日前在名古屋亞洲運動會摘下田徑男子跳高金牌，替台灣男子田徑項目拿下暌違60年的亞運金牌。傅兆玄昨獲桃園市長張善政頒獎表揚，會後拜會副市長蘇俊賓，兩人原來都是桃園國小校友，蘇俊賓除送上親繪奪金紀念明信片，更替學弟戴上「小桃帽」，盼母校祝福化成「冠軍魔力」，陪伴他繼續挑戰奧運殿堂。

傅兆玄9月27日在名古屋亞運奪金，消息傳回台灣後，蘇俊賓當晚就畫下紀念卡片。他在臉書分享，傅兆玄從國中起就為桃園拿下一面又一面獎牌，這次更讓台灣男子田徑跨越60年的門檻。

蘇俊賓表示，自己不僅是傅兆玄的桃園國小學長，當年同樣是校內田徑隊成員，還曾扎扎實實跳了兩年沙坑，雖然成績不怎麼樣，但看到多年後有學弟拿下亞運金牌，「比自己拿到奧運金牌還興奮。」

奪金紀念卡片分享後，不少網友及桃園國小師生來訊索取，43年前曾任桃小體育老師及田徑隊教練的謝在明也留言，得知桃小畢業生拿下亞運跳高冠軍，與有榮焉。卡片短短幾天送出數百張，一個月後仍有人詢問。

蘇俊賓昨親手將卡片送給傅兆玄，並替他戴上桃園國小校友熟悉的「小桃帽」。他笑說，希望集結桃小師生及國人的祝福，讓小桃帽能像埔鹽順澤宮帽一樣發揮魔力，陪傅兆玄迎接下一個挑戰，在奧運替台灣爭取榮耀。

傅兆玄也說，自己一路從桃園國小、桃園國中念到桃園高中，因此兩人特別選在桃園車站燈箱造型前合影，期許自己帶著母校與家鄉的祝福繼續前進，朝奧運舞台挑戰。

桃園市副市長蘇俊賓在傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌後，親手繪製紀念明信片，短短數天送出數百張，不少桃園國小師生也索取收藏。圖／取自蘇俊賓臉書
桃園市副市長蘇俊賓在傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌後，親手繪製紀念明信片，短短數天送出數百張，不少桃園國小師生也索取收藏。圖／取自蘇俊賓臉書

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