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桌球／林昀儒考上北市大博士班奪運科所榜首 網讚：根本自律一哥

聯合新聞網／ 綜合報導
桌球一哥林昀儒。聯合報系資料照
桌球一哥林昀儒。聯合報系資料照

台灣桌球一哥、「沉默刺客」、「小林同學」林昀儒再傳好消息！日前才在WTT中國大滿貫賽勇奪男單亞軍的他，近日被眼尖球迷發現，早在今年3月底公布的台北市立大學115學年度博士班考試入學錄取名單中，已以正取第1名的榜首之姿，錄取運動科學研究所博士班一般生組，消息曝光後引發網友紛紛大讚他球技、學業兼顧，直呼「太強了」！

網友在Threads發文恭喜現年25歲的林昀儒考上博士班，形容他一邊征戰國際賽事、一邊準備升學，表現令人佩服，還笑稱「以後就是小林博士啦！」貼文引來大批網友留言祝賀，有人驚呼：「怎麼有時間念書？」，也有人誇讚「小林同學」根本是「自律一哥」，也有人以幽默口吻留言：「同學要不要打新生盃？」還有網友指出，運動科學研究所博士班的錄取競爭不小，能以正取第1名入學，實力相當亮眼。

林昀儒從小接受桌球訓練，求學期間持續投入競技運動，學歷一路從宜蘭國小、台北市立麗山國中、內湖高工，到輔仁大學體育學系及碩士班，如今再錄取台北市立大學運動科學研究所博士班，展現運動生涯與學術進修並行的努力。

除了林昀儒，桌球好手鄭怡靜也疑似出現在同一份博士班正取名單中。

台北市立大學運動科學研究所於1999年成立，2011年更開設博士班，課程涵蓋運動營養、運動生理、運動醫學、體能訓練及運動產業等領域，同時提供碩士與博士學位。

林昀儒錄取台北市立大學運動科學研究所博士班一般生組，桌球好手鄭怡靜也疑似出現在同一份博士班正取名單中。翻攝自台北市立大學公告
林昀儒錄取台北市立大學運動科學研究所博士班一般生組，桌球好手鄭怡靜也疑似出現在同一份博士班正取名單中。翻攝自台北市立大學公告

林昀儒 博士生

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