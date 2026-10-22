田徑／涉禁藥教練仍可領軍？ 美國短跑界掀爭議

選手服用禁藥會遭停賽，曾經違規的教練卻能繼續帶出世界冠軍？美國奧運短跑金牌湯瑪絲主張，涉及禁藥的教練應終身禁止執教，這番言論直指爭議，據外媒21日報導，現役頂尖短跑教練米契爾過去曾因禁藥遭停賽，如今旗下選手卻屢創佳績，不免引人質疑是否「故技重施」教學後輩，讓田徑界再度面臨禁藥紀錄與教練資格的難題。

金牌教練曾遭禁賽 根據《衛報》21日追蹤報導指出，巴黎奧運女子200公尺金牌得主湯瑪絲，在今年布達佩斯舉行的世界田徑終極錦標賽中，200公尺賽事不敵同胞梅莉莎，賽後被問及禁藥爭議時，湯瑪絲重申反對任何形式的作弊，但沒有點名特定選手，也公開祝賀對手的表現。

然而，湯瑪絲去年曾在社群媒體發文，認為曾涉及禁藥的教練應終身禁止執教，這番話之所以敏感，是因為本次擊敗她的對手梅莉莎，教練是米契爾、田徑界爭議人物。米契爾曾是美國短跑代表選手，1998年因睪固酮檢測異常遭國際田徑總會禁賽兩年，後來也曾在禁藥調查中承認接受過生長激素注射。 2017年，米契爾與田徑經紀人在英國媒體臥底調查中，被拍到討論提供睪固酮與生長激素的可能性，雖然米契爾否認旗下選手使用禁藥，但當時處於合作中的短跑名將蓋特林仍決定與他解約。

持續培育短跑新星 儘管過去充滿爭議，米契爾仍培養出頂尖選手，美國短跑新星梅利莎就是代表，她是首位達成短跑三金的美國女將，去年在東京世界田徑錦標賽跑出女子100公尺10秒61的佳績，今年9月又以10秒62在錦標賽奪冠，距離名將喬伊娜所保持的10秒49世界紀錄愈來愈近。

米契爾旗下另一名選手貝德納雷克，也在布達佩斯包辦男子100、200公尺冠軍，兩人分別拿下30萬美元獎金。

爭議也從未停歇，另據《路透社》過往報導，米契爾的執教生涯仍不斷與禁藥事件扯上關係，曾獲世界田徑錦標賽男子100公尺銀牌的布雷西．威廉斯，加入其訓練團隊後不久便被驗出使用睪固酮，最終遭禁賽45個月。

米契爾的律師向《衛報》強調，米契爾早已改頭換面，現在嚴格遵守反禁藥規定，也沒有參與布雷西．威廉斯個人的違規決定，但隨著2028年洛杉磯奧運接近，這個問題恐怕還會持續困擾美國田徑界。

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