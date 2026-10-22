大谷翔平使用CW-X進軍台灣 女將許見微征服極限鐵人、蔡萱挑戰職業匹克球

「穿戴式貼紮科技」從極限耐力到快速橫移提供支撐

從棒球場上的投打與跑壘，到超過15小時的極限鐵人，再到匹克球場上瞬間的橫移與急停，不同運動考驗的身體能力各不相同，但「如何在動作中維持穩定」是所有運動員共同的課題。

日本華歌爾（Wacoal）旗下專業運動機能品牌CW-X，今年由台灣華歌爾以全新商品陣容強化在台布局。品牌1991年誕生於日本，最具代表性的「WEARABLE TAPING 穿戴式貼紮科技」，將運動貼紮的支撐概念織進服裝結構，針對髖關節、骨盆與膝部提供有方向性的支撐。從大谷翔平，到台灣極限鐵人好手許見微、職業匹克球隊長蔡萱，都在各自的賽場上穿著CW-X。

大谷翔平自2025年3月起擔任CW-X品牌大使，長期愛用Body Balance Up系列。這個系列從兩側支撐髖關節、從前後支撐骨盆，提升髖部穩定度，讓下半身軸線在動作中不易晃動。對需要反覆投球、揮棒、跑壘與快速轉換動作的棒球選手而言，髖部與下半身的穩定尤其重要。他在場上所穿的，正是這一系列從人體結構出發、強調方向性支撐的代表款。

許見微穿著 CW-X EXPERT 壓縮長褲（CL2499）進行跑步訓練；產品以貼紮結構支撐髖關節與膝關節，並抑制運動時肌肉多餘晃動。 許見微提供

棒球講究瞬間爆發與動作轉換，極限鐵人考驗的，則是在十多個小時的比賽中持續維持動作品質。台灣極限耐力好手許見微，2025年以17小時00分32 秒完成Formosa Xtreme Triathlon（FXT），拿下女子第一，也是當屆唯一完賽的女子選手。FXT 是亞太地區首場極限鐵人三項賽，2025年採用全新賽道，從日月潭3.8公里游泳出發，全程約242公里、總爬升6488公尺，終點設在海拔3417公尺的合歡山主峰。

2026 年，她遠征挪威，挑戰全球最具代表性的極限鐵人賽Norseman Xtreme Triathlon。賽事從峽灣3.8公里冷水游泳開始，接續爬升超過3000公尺的180公里自行車，最後42.2公里跑步的後段約17公里，一路攀上 Gaustatoppen 山頂。許見微最終以15小時39分52秒完賽，並取得象徵完成山頂賽道的Black T-shirt。

「CW-X 一直是我很喜歡的品牌，也是我長期愛用的運動裝備。」許見微說，「舒適、透氣的包覆感，加上穿戴式貼紮設計，為膝關節與大小腿肌肉提供支撐，讓我在運動時多了一份安心。不論是日常跑步訓練，還是挑戰極限賽事，CW-X都是陪我迎接挑戰、不可或缺的神兵利器。」

對馬拉松、超馬與鐵人三項運動者來說，比賽後半段考驗的不只是心肺與意志，肌肉疲勞後能否維持髖、膝與下肢的穩定，同樣影響運動節奏與動作品質。適合耐力運動的 EXPERT 壓縮長褲，以貼紮結構從髖關節延伸支撐至膝關節，沿肌肉走向配置的支撐線有助抑制肌肉多餘晃動、減輕運動時的肌肉疲勞。

網前攻防講究瞬間的啟動與急停，蔡萱身著 CW-X 壓縮褲備戰,下肢穩定是快速回位的關鍵。 台灣華歌爾提供

另一端，是近年快速成長的匹克球。從網球教練轉戰匹克球的蔡萱，2025年在美國佛羅里達州舉行的第二屆匹克球世界盃，拿下 4.5 級女子單打金牌，也曾在美國及亞洲巡迴賽多次摘金。2026年，她擔任職業匹克球隊「台南旭日雷霆」隊長，率隊征戰亞洲菁英匹克球聯盟（AEPL）創始賽季。

與耐力運動不同，匹克球的身體負荷來自不斷重複的啟動、急停、側向跨步與重心轉換。尤其在網前攻防時，選手常須在極短時間內左右跨步、急停再回位，髖關節與骨盆的穩定也成為快速銜接下一拍的重要環節。蔡萱穿著的 Body Balance Up 系列，正是透過兩側髖關節與前後骨盆的雙重支撐，協助降低下半身軸線晃動；網球、羽球等需要快速橫向移動與變換方向的球類運動，同樣適用。

「實際穿著 CW-X 訓練一段時間後，最大的感受是移動時下半身更穩定。」蔡萱分享，「尤其在連續啟動、急停與橫向跨步時，能明顯感覺到髖部與骨盆被穩穩支撐，重心轉換更流暢，也更敢做大範圍的移動；長時間訓練下來，腿部疲勞也沒那麼明顯，能更專注在每一球的處理。」

CW-X 的核心不是單純增加服裝壓力，而是依人體結構，在不同部位配置不同方向的支撐。其穿戴式貼紮科技源自 Wacoal 人體科學研發中心數十年的人體研究：沿肌肉走向的貼紮結構有助減輕運動時的肌肉疲勞，關節周圍的加強結構則強化運動時的關節穩定度。從大谷翔平的棒球場、許見微歷時十多小時的極限鐵人，到蔡萱需要快速變換方向的匹克球場，CW-X將同一套人體研究與貼紮概念，應用在截然不同的運動情境。

近年台灣運動風氣持續升溫，從路跑、鐵人三項、重量訓練到快速興起的匹克球，運動逐漸成為更多人的日常。根據運動部 2025 年運動現況調查，國人規律運動人口比例達 35.6%，創2014年以來新高。隨著運動參與度提高，運動者對裝備的要求，也從基本的舒適、排汗，延伸到針對不同運動型態提供支撐的機能需求。

CW-X 以人體科學研究為基礎，透過穿戴式貼紮結構協助維持關節與下肢穩定，並減輕運動時的肌肉疲勞。過去這類日本機能款式在台灣較難完整接觸，台灣華歌爾此次擴充 CW-X 在台陣容，也讓更多運動愛好者能就近認識、並實際體驗這套源自人體研究的貼紮科技。

此次在台推出的代表款，涵蓋大谷翔平同系列的 Body Balance Up Model、適合耐力運動的 EXPERT 壓縮長褲，以及無鋼圈防晃動運動內衣，分別對應下半身穩定、長距離支撐與高強度包覆等不同運動需求。10 月 22 日至 12 月 20 日，CW-X 也於台北赤峰街設置期間限定試穿體驗，由現場人員協助挑選尺寸與適合系列。