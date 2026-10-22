桌球亞錦賽／台灣女團退香港闖4強 暌違7年再登頒獎台

在烏茲別克舉行的亞洲桌球錦標賽，台灣女子團體今天靠著18歲新星葉伊恬獨拿2點，8強戰率隊以3比1力退香港，晉級4強保底銅牌，同時也是台灣女團暌違7年再登頒獎台。

名古屋亞運台灣桌球女團止步8強後，幾乎原班人馬再戰亞錦賽，只是少了「台灣一姊」鄭怡靜，改由巴黎奧運國手簡彤娟遞補，而台灣女團也繳出絕佳表現，不僅在關鍵戰役擊敗伊朗搶下8強門票，接著再以3比1力克香港，確定挺進4強、保底銅牌。

此役台灣女團首點派出簡彤娟打頭陣，面對世界排名39名的「香港一姊」杜凱琹，雙方激戰5局，可惜簡彤娟在決勝局以6比11讓出吞敗，而扛起第2點的18歲新星葉伊恬同樣與對手纏鬥5局，所幸葉伊恬頂住壓力，以3比2逆轉香港好手蘇籽童，替台灣隊扳平戰局。

擔綱第3點的「電風扇少女」彭郁涵，則屢屢撐過「丟士大戰」的考驗，以11比8、15比13、5比11、12比10力退吳詠琳，讓台灣隊手握聽牌優勢，加上把關第4點的葉伊恬，再以7比11、12比10、11比6、11比4打敗杜凱琹，幫助台灣女團如願挺進4強。

值得一提的是，台灣女團上次打進亞錦賽4強已經是2019年，當時陳思羽也在陣中，如今暌違7年再度踏上亞錦賽頒獎台，接下來台灣女團將與日本隊交鋒，力拚金牌戰門票。