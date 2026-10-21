亞帕運／中華帕總晚宴 會長正式交接

2026名古屋亞洲帕拉運動會正如火如荼展開，中華帕拉林匹克總會（CTPC）於日本名古屋希爾頓飯店盛大舉行「2026中華帕拉聯誼晚宴」，現場匯聚多位國際帕拉運動領袖與各界貴賓，並正式完成總會世代交棒的重要里程碑。在任內大力推動運動平權、帶領台灣帕拉運動屢創佳績的會長穆閩珠，正式將領導重任傳承給候任會長王昭卿。

回顧過去數年耕耘，穆閩珠感性表示，這是一段從無到有、篳路藍縷的歷程。她特別提到，候任會長王昭卿早在2020年她接任會長之初，便義無反顧接下秘書長重擔，兩人一路攜手邁向東京帕運，「那時候我們都是當義工，一毛錢都沒有，總會外面還負債100多萬。每週都要搭高鐵往返台南與台北，晚上擠在狹小的賓館，隔天走路去上班，非常辛苦。但大家就是『相挺到底』，互相鼓勵走過來。」

穆閩珠以「忍辱負重」與「堅持到底」八個字，總結這段推動改革的心路歷程。她直言，身障運動早期受到的關注與支持相對有限，但團隊咬牙苦撐、不輕言放棄，也深刻體會到「人間有情、社會有愛」，感謝各界企業好友慷慨解囊協助度過難關，「最欣慰的是，從當年的體育署到如今升格的運動部，選手福利與培訓制度的建立非常明確且快速推進，首先受益的就是選手與教練。」從東京帕運的10名選手奪1銅，到杭州亞帕運的4金4銀12銅，再到本屆名古屋亞帕運的亮眼戰果，她期許選手在日臻完善的環境中持續突破、為國爭光。

正式接下傳承重任的候任會長王昭卿坦言，這是一份沉甸甸的責任，「穆會長帶領大家打下非常深厚的基礎，也與體育署、運動部建立了極佳的合作關係，我會全力延續這份責任與承諾。」王昭卿也特別向親赴名古屋第一線關心賽事的運動部部長李洋致謝，感謝部長走訪各賽場深入理解選手需求，期盼未來總會持續爭取各方資源，提供選手更完善的後盾。

除了世代交接的傳承意義，晚宴現場亦展現台灣帕拉運動在國際體育外交上的豐碩成果。大洋洲帕拉林匹克委員會主席伯德（Paul Bird）親臨現場致意，高度肯定與中華帕總的深厚夥伴關係。

伯德透露，大洋洲帕委會今年4月剛與中華帕總簽署合作備忘錄（MOU），其中最重大的突破，便是由中華帕總全力協助大洋洲區域內成立3個全新的國家帕拉林匹克委員會，並透過台灣駐外館處、澳洲使館與台澳多所大學的鏈結，共同推動教練培育與選手培訓。伯德說：「當我們為身障選手鋪設道路時，不僅帶領他們走向教育與就業，更在社區中激發包容與融合的改變。我們在台灣看見了這股力量，也期盼攜手推動大洋洲島國向前邁進。」

國際帕拉運動先驅組織「世界能力運動總會」（World Abilitysport）代理執行長庫茲（Harry Cootes）受訪時亦給予中華代表隊高度評價，肯定中華帕總在追求競技頂尖之際，兼顧全障礙類別的包容本質，「每次只要有中華台北代表隊出賽，無論是輪椅擊劍或各項綜合賽事，選手們總是帶來滿滿的熱血與活力！看著跨年齡層、不同性別的台灣選手在場上自信馳騁，展現極高水準的競技對抗，真的令人無比欽佩。」