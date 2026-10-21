空手道／感謝企業贊助 亞運雙銅得主田欣兒、鍾孟宇報佳音

本著「取之於社會，用之於社會」的精神，八馬國際贊助台灣體育十年有成今年獲得大豐收，甫於名古屋亞運空手道奪銅的田欣兒、鍾孟宇和10月剛在巴拉圭「世界花式滑輪溜冰錦標賽」中再度勇奪成年男子組直排花式金牌陳毅帆，今天都回到八馬國際報佳音，董事長王文欽除了鼓勵「八馬之星」續創佳績之外，也期許選手們要為選手生涯後預先做好規畫。

在長達十年的贊助下，今年「八馬之星」在多領域都獲得不錯的成績。今年名古屋亞運獲得八馬贊助的空手道選手田欣兒獲得女子團體型銅牌、鍾孟宇獲得對打男子84公斤級銅牌，另一名選手鍾雅淇也獲得對打女子50公斤級第5，三人今在北市大空手道教練寧玉麟、吳峻維帶領下「回娘家」。

北市大空手道總教練寧玉麟說：「這十年來多虧八馬的贊助，讓選手可以持續到國外參賽賺積分維持排名，三年前因為發現到名古屋亞運空手道有團體型新項目，所以在八馬支持下組織了團體型隊伍，果然在今年亞運女子奪銅，未來期許在八馬支持下，目前共有5人可以輪替遞補下，希望維持到下屆亞運獎牌可以變成銀或金色。」

過去一直困於對打和型的田欣兒，如今也體會到專注於型的必要性，她說：「未來國際賽會專注於型，而國內像全運等一些比賽，就會看教練的指示參賽，跟教練討論過後再做決定。」亞運奪銅的田欣兒搭檔簡慧萱、洪芷暄再獲得奧地利公開賽金牌，三人將在11月中旬赴中國杭州參加改制後的「空手道世界盃（Karate World Cup）」。

甫於10月在巴拉圭舉行的「世界花式滑輪溜冰錦標賽」中再度勇奪成年男子組直排花式項目金牌的台灣「花滑王子」陳毅帆，今也再度回到八馬國際並簽下第十年的贊助合約，今年是陳毅帆自2015到2019年、2022年之後的第七度冠軍，陳毅帆也是少數以個人身份與八馬簽贊助滿十年的選手，幾乎都是在八馬一路的贊助下成長成「七金王」。

談到十年來獲得八馬的贊助相挺，陳毅帆感動的說：「因為花式滑輪屬於非亞奧運項目，相對起來都比較小眾，其實受到大眾的關注是比較少的，能獲得的資源也是比較少的，所以如果完全靠自己是會非常辛苦，畢竟平常訓練還要出國比賽的費用，加起來其實是很可觀的，所以能有這麼好的企業在贊助下，我才能持續下去到現在。」