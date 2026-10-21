「空手道王淨」爆紅！布農族女孩田欣兒亞運奪銅 背後故事曝光

我國空手道好手田欣兒，勇奪今年名古屋亞運女子形團體賽銅牌，因神似知名女星王淨爆紅，被封為「空手道王淨」。田欣兒來自南投信義布農部落，身為長女的她不但為國爭光，更希望能分擔媽媽辛勞幫忙養家，計畫完成研究所學業後返鄉教書，培育更多空手道種子。

23歲的田欣兒目前就讀台北市立大學，憑著兩年的努力，與簡慧萱、洪芷暄聯手奪下空手道女子團體形銅牌。因外型清秀、眼神凌厲，神似知名女星王淨，被封為「空手道王淨」，備受媒體與粉絲關注。

田欣兒有3個弟弟，兒時田母扛下家中生計，世界展望會11年來透過兒童資助計畫，在地原住民社工伊法兒．伊斯巴拉甘陪伴田欣兒成長，並協助田母梳理困境、尋找合適的支持；當田家遭逢急難時，也協助連結相關補助、物資與學習資源。

田欣兒在小六時開始接觸空手道，一路過關斬將成為國手，3個弟弟也陸續投入運動領域，成為學校棒球、拳擊選手。

田欣兒國小六年級時，在教練到校招生及老師鼓勵下接觸空手道。她原本練習對打，後來在教練的建議，改練團體形，剛轉項目時，曾一度跟不上進度，常被糾正感到挫折，甚至懷疑能否勝任，經過磨合與調整，逐漸找到適合方向，也在不同賽事中累積實力。

田欣兒長年在外求學、訓練，媽媽與弟弟也因工作、學業分散多地，一家人感情好。田欣兒表示，訓練再辛苦，只要想到家人也在為她加油，就有再堅持的力量，此次賽後返台，她也把握時間陪伴住院的外公。田欣兒計畫攻讀研究所，繼續挑戰空手道生涯，完成學業後也要回到部落教書，鼓勵部落學子勇闖未來。