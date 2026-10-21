路跑／高雄舒跑杯堪稱南台灣最大跑趴 超過1.2萬人熱鬧起跑

「GENBLUE幻藍小熊」唱跳活力四射，陪大家越跑越青春！

高雄市第11屆舒跑杯路跑（18）日熱鬧登場，吸引逾1.2萬名跑者熱情參與，堪稱南台灣最大跑趴！從親子家庭、好友到同事團體，大家相約一起踏上跑道，在運動中享受健康與歡樂。今年活動以「揪團一起跑」為主題，延續舒跑杯全民參與的精神，讓跑步不只是挑戰自我，更成為親朋好友一起運動、一起創造回憶的生活方式。

高雄舒跑杯。 舒跑杯提供

本屆活動特別邀請人氣女團「GENBLUE 幻藍小熊」擔任推廣大使，這也是她們首度站上高雄舒跑杯路跑舞台。甫獲金曲獎「最佳演唱組合」的GENBLUE，今日一早便以充滿青春活力的舞台演出為活動揭開序幕，更特別為舒跑杯帶來今年最新歌曲的南台灣首唱，現場隨著音樂與跑者熱情互動，瞬間將現場氣氛推向高潮，陪大家越跑越青春！

GENBLUE隊長XINN表示：「很開心今天能和這麼多熱愛運動的人一起流汗、一起享受快樂的氛圍！大家跑完一定要多喝點舒跑跟舒跑S！」成員們也親自為跑者加油打氣，與現場民眾近距離互動，以年輕活力為舒跑杯注入滿滿星光。

高雄舒跑杯。 舒跑杯提供

除了精彩舞台演出，舒跑杯現場也打造「舒跑喝到飽」補給體驗，讓跑者在運動過程中能隨時補充水分與電解質，跑完更能暢快享受舒跑與舒跑S。現場同步設置趣味遊戲攤位、拍照打卡點等多元體驗，讓參與民眾不只是在賽道上跑步，也能在活動現場邊玩、邊拍、邊留下屬於自己的舒跑杯回憶。

高雄舒跑杯。 舒跑杯提供

維他露基金會表示，舒跑杯不只是路跑賽事，更是一場推廣全民運動的健康嘉年華。路跑不以速度論英雄，而是透過親民的參與門檻與友善的活動設計，讓更多人能輕鬆享受運動的樂趣，鼓勵每個人從「願意踏出第一步」開始，無論平時是否有固定運動習慣，都能透過舒跑杯輕鬆加入運動行列，和家人、朋友、同事一起跑出健康，也跑出屬於自己的成就感。

除了鼓勵全民運動，舒跑杯也持續結合公益行動，邀請社福團體參與活動，並將部分報名費回饋相關單位，讓運動的正能量不只停留在賽道上，也持續延伸到社會各個角落。

活動最後也以熱鬧的摸彩活動為跑者送上驚喜，頭獎筆電幸運得主成為現場焦點，為高雄這場歡樂的南台灣跑趴畫下歡樂句點。

隨著高雄舒跑杯圓滿落幕，今年舒跑杯最終站將前進台中，持續以「揪團一起跑」號召更多民眾加入。不論是第一次挑戰路跑，還是已經習慣跑步的運動愛好者，都歡迎揪上家人、朋友與同事，一起踏上舒跑杯的跑道，跑出健康、跑出快樂，讓運動的熱情持續從台北、高雄一路延續到台中，擴散全台。