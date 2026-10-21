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法國羽賽／打下第3種子！麟榤配終結5連敗闖第二輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟(右)與邱相榤。 新華社(資料照)
王齊麟(右)與邱相榤。 新華社(資料照)

巴黎奧運後成軍的男雙組合王齊麟／邱相榤，今年遇到低潮，上周丹麥羽球公開賽首戰落敗後連四站「一輪遊」，不過轉戰法國總算嘗到勝場滋味，且是以直落二力退目前世界排名第2的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／菲克里（Muhammad Shohibul Fikri），終結近期5連敗，也為台將開出紅盤。

目前世界排名15的「麟榤配」巴黎奧運後成軍，奧運兩屆金牌王齊麟在原本搭檔李洋退役後，帶著189公分的邱相榤征戰國際賽，世界排名最高曾到第11位，但今年除德國公開賽打進4強、台北公開賽晉級8強，其餘包括名古屋亞運、世錦賽在內，11站中只拿2站，有9站「一輪遊」。

回到兩年前奪金的巴黎，王齊麟今天找回勝利感覺，首局「麟榤配」15：15時連拿4分拉開領先，20：17的優勢雖遭對手連趕3分追平，所幸也瓦解印尼組合2個局點，在對手判斷失誤下驚險以26：24先下一城。

第二局「麟榤配」乘勝追擊，把握印尼組合失誤較多下逐步拉開領先，最終以21：13拿下勝利，成第一組晉級男雙16強的台將，下戰將碰南韓組合姜敏赫／李鍾民。

法國公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金95萬美元，今天第二日賽程從台灣時間下午4點開始舉行，和「麟榤配」同樣打開場的混雙組合劉廣珩／許尹鏸和列第5種子的泰國組合差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／素比莎拉（Supissara Paewsampran）大戰3局，寶島組合第二局雖錯過3個賽末點，不過決勝局也瓦解對手一個賽點，在19：20落後下連趕3分，驚險以21：13、22：24、22：20拿下16強門票。

麟榤配 法國 王齊麟 籃球

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