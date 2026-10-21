亞帕運柔道／背負台灣柔道界期待 黃晟閔摘銅後眼淚潰堤釋放壓力

台灣20歲柔道好手黃晟閔今天在名古屋亞帕運男子J2級95公斤以上級賽事，首戰雖不敵伊朗對手，但在銅牌戰面對烏茲別克對手，僅花了43秒就以一本決勝，為我國拿下一面銅牌，這面銅牌意義非凡，是台灣柔道選手在本屆亞運與亞帕運拿下的唯一獎牌，他又是最後一天出賽，賽後激動落淚，釋放沉重壓力。

「壓力真的很大！」黃晟閔是本屆最後一位出賽的台灣柔道選手，他看到無論是亞運或亞帕運的隊友們都沒能帶回獎牌，自我期許希望能突破僵局，首戰落敗後接受教練指導，針對對手的特性去應對，最終以漂亮一本奪勝，他哽咽說：「現在心情很放鬆，終於卸下一些負擔。」

年僅20歲的黃晟閔，龐大身軀引人注目，但首度參賽又是最後一人出賽的壓力實在令人難以喘息，他透露自己會聽歌或唱歌放鬆，有趣的是，他的歌單包羅萬象，流行歌曲，鋼琴古典音樂都有，利用音樂擺脫壓力，作為每次大賽前的重要儀式。

黃晟閔特別感謝教練的用心，他強調，教練會在賽前模擬每個對手的動作，讓他能提前感受比賽狀況，「這樣對別國選手比較好摔。」但沒能施展寢技，他認為是自己時機沒有掌握好，也是未來能繼續加強的部分。

「從這面獎牌開始，未來再更好！」黃晟閔摘銅後展現自信，即使過去台灣選手在大量級並不吃香，但他認為自己的體型相較於國外選手並不遜色，他期許自己能繼續努力，展望2028洛杉磯帕運，他說：「往上，再往上！」