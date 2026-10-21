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亞帕運羽球／男雙激戰3局惜敗 方振宇／蒲貴煜連兩屆鍍銅進帳羽球首牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞帕運羽球站立組SU5級中華隊男雙方振宇／蒲貴獲得銅牌。 運動部提供
亞帕運羽球站立組SU5級中華隊男雙方振宇／蒲貴獲得銅牌。 運動部提供

2026愛知名古屋亞洲帕拉運動會羽球賽場今天登場，站立組SU5級中華隊男雙方振宇／蒲貴煜歷經3局激戰，終場以1：2惜敗泰國強敵索姆西里（Pricha Somsiri）／塔威薩（Nattaphon Thaweesap），收下銅牌，兩人連續兩屆亞帕運站上頒獎台，也為本屆代表團羽球隊進帳第一面獎牌。

有趣的是，兩人今天迎來戲劇張力十足的「一日雙戰」，上午才剛在男單賽場同室操戈正面對決，方振宇以直落二勝出挺進4強；下午兩人迅速化干戈為玉帛合體出擊男雙。事實上，對兩人來說，前一場剛搭檔力拚每一分、隨後又得在單打隔網對決的情況早就習以為常，角色迅速切換已成日常，彼此心態調適得相當自然，並無太多複雜拉扯。

談及下午這場男雙激戰，方振宇表示，賽前就知道泰國組合在雙打項目極具實力，「最可惜的是第1局後半段沒有把握住關鍵分，發接發不夠強勢，打得有點被動，導致很多細節處理得不夠好。」雖然第2局頂住落後壓力強勢扳平，但決勝局對手的整體氣勢仍略勝一籌。

身為後場進攻主力的蒲貴煜則深入分析對手的特點，他指出泰國組合平時在雙打的專項訓練量與默契都非常扎實，在雙打跑位觀念和戰術執行上都相對成熟，「我們前面沒有成功把球路打開，打得比較受限；後面把球路拉開之後，攻守節奏雖然有稍微找回來，但很可惜在幾顆關鍵分上還是沒有頂住，非常可惜。」

再度奪下銅牌追平上屆成績，兩人原本都設定要更上層樓，未能升級獎牌成色難掩失落。方振宇表示，賽前團隊做足情蒐，也與教練擬定好戰術策略，可惜手上球的細節處理得不夠細膩，該搶下的分數沒能穩穩收下。

蒲貴煜則坦言，「這次整體下來就是很緊張，自己給自己無形中的壓力太大了，導致在場上的肢體跟動作都放不太開，整體發揮沒有達到預期的水準，真的覺得蠻可惜的。」雖然感到遺憾，但歷經大賽高張力的洗禮，也讓他看清需要持續修正的環節。

賽後，運動部部長李洋也特別前往後台慰問兩位選手。身為奧運雙打金牌前輩，李洋並未給選手多餘壓力，方振宇透露李洋特地向他們說聲「辛苦了」，並暖心鼓勵他們繼續加油。

結束男雙賽事後，方振宇隨即將專注力轉向明天的男單4強戰，力拚個人單打獎牌成色。談及接下來的心態調整，方振宇表示，「當然希望能突破上一屆的成績，但明天最希望的還是好好享受比賽，把這幾天調整的東西和自己的特長充分發揮出來，這比單純去想突破成績更重要，相信只要專注做好每一個球，一切就會水到渠成。」

帕運 羽球 中華隊 籃球

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