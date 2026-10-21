亞帕運／主辦單位頻頻出包 中華選手奪金現場誤播伊朗國歌

愛知名古屋亞洲帕拉運動會本月18日揭幕後發生播錯國歌的疏失，中華選手在男子跆拳道賽事奪冠後，頒獎典禮現場誤播伊朗國歌。名古屋市長今天在記者會針對相關疏失致歉。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，名古屋市長廣澤一郎同時也擔任大會組織委員會的會長代行。他今天在例行記者會說明，亞帕運的頒獎儀式與賽前播放國歌時，共有3起播錯國歌的疏失。

本月19日在愛知縣舉辦的男子跆拳道58公斤級賽事頒獎典禮期間，頒獎給中華選手時，現場誤播伊朗國歌。

此外，女子跆拳道52公斤級頒獎典禮上，頒獎給蒙古選手時也發生誤播伊朗國歌的疏失。

另外，中國隊與伊朗隊在坐式排球賽對戰前，原本應播放中國國歌，卻誤播南韓國歌約5秒。

廣澤今天為此致歉，「有必要查明是否已採取雙重確認等措施，以及是否在採取措施的情況下仍發生新的錯誤。真的非常抱歉。」

在這屆亞帕運登場之前，愛知名古屋亞運也曾經發生播錯國歌的疏失。當時，南韓隊與孟加拉隊在男子曲棍球預賽對戰前，主辦方竟然播放北韓國歌，隨後為這起疏失道歉。