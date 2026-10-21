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桌球亞錦賽／中華男團橫掃香港 闖4強保底摘銅

中央社／ 台北21日電
徐絃家。截圖自IG
徐絃家。截圖自IG

在烏茲別克舉行的亞洲桌球錦標賽，中華男子團體今天靠著新星徐絃家以3比2有驚無險「關門」，8強戰以3比0橫掃香港，如願搶下4強門票、保底獲得1面銅牌。

中華桌球男團在名古屋亞運摘下銅牌後，幾乎原班人馬再前往烏茲別克征戰亞錦賽，雖然世界排名第6的「沈默刺客」林昀儒缺陣，不過由馮翊新、郭冠宏領軍，搭配新星徐絃家、洪敬愷組成的中華男團，仍保有一定競爭力，加上今天在8強戰勝出，順利晉級4強、保底獲得銅牌。

此役中華男團首點派出年僅17歲的郭冠宏打頭陣，面對35歲「香港一哥」黃鎮廷，去年兩人首度對戰，郭冠宏遭到橫掃出局，經過1年國際賽洗禮，郭冠宏實力全面提升，就算首局以8比11讓出，但他迅速調整節奏，接連以11比7、11比7、11比6替中華隊先馳得點。

扛起第2點重任的馮翊新，對戰香港好手陳顥樺延續氣勢，即便前兩局打完以1比1戰成平手，所幸馮翊新關鍵時刻穩住陣腳，尤其第3局挺過「丟士（Deuce）大戰」考驗，再以12比10、11比9幫助中華隊取得聽牌。

才剛摘下單打全國冠軍的徐絃家則負責把守第3點，與香港好手林兆恒打滿5局，甚至決勝局還一度處於3比6落後，不過徐絃家展現強心臟，拉出一波7比1攻勢逆轉比分，終場有驚無險以11比9奪勝，讓中華隊如願前進4強。

桌球 香港 林昀儒

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