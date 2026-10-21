網球／搭檔「O妹」身體不適 第2種子謝淑薇爭年終賽計畫生變

我國網球「一姊」謝淑薇從武漢轉戰寧波，為下月舉行的WTA年終賽最後衝刺，但計劃趕不上變化，搭檔拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）昨天單打打到第二盤退賽，雙打也沒能上場，讓第2種子直接退出寧波金盃的爭奪，也沒為年終賽再進帳任何積分。

台拉組合上周武漢女網賽打進8強，但因奧斯塔朋科單打一路挺進4強，放棄雙打，不料寧波女網賽身體卻出狀況。

2017年奪下法網女單冠軍的奧斯塔朋科，昨天和「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic）的第一盤0：3落後時申請傷停治療，醫療人員進場後為她檢測了血壓，治療後她看似有好轉，破發成功下連拿2局，但仍以3：6讓出首盤。

第二盤只打了2局，奧斯塔朋科就決定退賽，讓班西琪躲過3連敗。

謝淑薇和奧斯塔朋科原本排寧波女網賽的女雙第2種子，奧斯塔朋科身體不適退賽後女雙賽事也沒能與會。目前台拉組合年終賽排名第6位，想爭取只有8張的年終賽門票還在安全名單，但和目前排名第9的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）差距也不到1000分。