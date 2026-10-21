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法國羽賽／暴動中開打 周天成闖頭關16強和戚又仁內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成。 路透
周天成。 路透

BWF超級750的法國公開賽本周在巴黎點燃戰火，賽事不受法國近期暴動影響，台灣「一哥」周天成首戰經過3局大戰拍下日本田中湧士，同是名古屋亞運國手的戚又仁也以3局力退另名日將西本拳太，兩位台灣好手16強將正面對決，在「內戰」爭取8強門票。

法國公開賽總獎金95萬美元，今年賽事期間遇法國暴動，所幸沒受波及，名古屋亞運打下混雙銅牌的詹又蓁說：「我們住的離那區還有一段距離，好險。」他和搭檔葉宏蔚列混雙第7種子，首輪碰美國組合遭遇苦戰，第一局僅拿9分，後來居上才以21：17、21：18逆轉勝。

列男單第5種子的周天成也打滿3局，他和世界排名17的田中湧士激戰57分鐘，小天決勝局最多取得17：9領先，比賽尾聲雖兩度被追到2分差，小天仍穩住場面，最終以21：16、12：21、21：17取得對戰4連勝。

早一場出賽的戚又仁在1小時又22分鐘的馬來松大戰奪勝，以22：20、17：21、21：14力退西本拳太，和小天第二輪會師，也為台將提前預約一席男單8強門票。

男雙好手李哲輝／楊博軒碰丹麥倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），第二局一路激戰到最後，出現難得的30分場面，寶島好手雖瓦解對手7個賽點，但自己4個局點也沒把握，最終以18：21、29：30敗陣，首輪止步。

今天第二日賽程將從台灣時間下午4點開戰，我國男雙王齊麟／邱相榤打頭陣，「左手重砲」林俊易也將上陣。

周天成

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