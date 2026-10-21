亞帕運／林姿妤、田曉雯攜手再戰桌球女雙 「平時是隊友也是對手」

是對手也是最好搭檔，我國桌球帕拉女將林姿妤和田曉雯，連兩屆亞帕運都在女單Ｃ十級金牌戰會師，兩人賽後相擁，完成衛冕的林姿妤十分感謝身邊有田曉雯這樣的對手，良性競爭下激發出更多可能，接續兩人也將在女雙再攜手，目標再一起登上頒獎台。

同是廿六歲的兩位女將，上屆杭州亞帕運和兩年前巴黎帕運都打下女雙銀牌，兩人單打是對手，雙打就成戰友，田曉雯說：「兩個人一起走才能走得更長遠，平常有隊友互相督促提醒，就不會覺得孤單。」她透露過去會在意輸贏，隨著心態成熟，已能把單打和雙打區分開來，對這段亦敵亦友的情誼十分珍惜。

林姿妤四強賽經歷五局激戰才辛苦勝出，賽前形容金牌戰是「最沒壓力的一場」，下場後果然放開打，以直落三收下勝利，不過她指出對上熟悉的田曉雯其實更難打，過去幾次交手也互有勝場，「因為非常熟悉，彼此的技術或戰術在對方身上發揮不了太大優勢，主要看當下的臨場反應與誰能將細節執行得更到位。」

完成女單連霸的林姿妤，接續除和田曉雯攜手女雙，還要和蘇晉賢搭檔出戰混雙，今天將面臨單日五戰考驗。