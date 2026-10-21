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亞帕運／林姿妤連霸！桌球女單姐妹內戰 我連兩屆金包銀
杭州亞帕運就在桌球女單Ｃ十級「金包銀」的我國好手林姿妤和田曉雯，昨天名古屋亞帕運金牌戰再度碰頭，最終林姿妤以直落三完成連霸，為中華代表團帶回本屆第二面金牌；田曉雯連兩屆登上頒獎台，加上十九歲新星陳柏諺、「四朝元老」程銘志和林駿梃也都獲銀牌，黎懿亞獲得銅牌，桌球隊單日就進帳一金四銀一銅成「獎牌庫」。
上屆中華代表團收穫四金四銀十二銅成績，桌球隊就包辦三金三銀四銅，今年也延續優良傳統，昨天共五組選手挺進金牌戰，其中林姿妤和田曉雯連兩屆金牌戰上演「內戰」，一同登上頒獎台後兩人還要攜手再戰女雙，展現巴黎帕運銀牌實力。
杭州打下男單Ｃ十一級金牌的陳柏諺，名古屋再挺進金牌戰，最終戰和巴黎帕運金牌戰對決的南韓金基泰再度碰頭，陳柏諺在四局激戰中敗陣，差一步完成衛冕。
回顧金牌戰的內容，陳柏諺認為自己在落點與線路的掌握上仍有精進空間，反手與中間位的處理需要再修正，「這次跟他交手，覺得自己應該要更積極用全台正手去對付他才對。」下周將過廿歲生日的陳柏諺還有男雙和混雙賽程，他正向樂觀說，接下來雙打「開心打」，好好享受場上樂趣。
過去三屆亞帕運打下一銀四銅的程銘志，今年打進男單Ｃ四到五級最終戰，可惜和廿一歲的中國對手彭政陽激戰四局吞敗；林駿梃在男單Ｃ十級金牌戰面對地主日本好手舟山真弘，兩局打到「丟士」都沒能把握，雖「銀恨」仍創個人最佳成績。
昨天田徑場也傳出佳音，五屆亞帕運「全勤」的田徑好手劉雅婷，在女子Ｆ十二級奪下銅牌，讓中華代表團目前累積二金四銀二銅，在獎牌榜排名第十三。
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