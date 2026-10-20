亞帕運桌球／再度不敵南韓金基泰 19歲陳柏諺男單C11銀牌作收

亞帕運桌球男單C11級金牌戰今天晚間由我國好手陳柏諺與南韓對手金基泰爭奪金牌，也是雙方繼巴黎帕運金牌戰後再度爭金，前一次對戰吞敗的陳柏諺，最終以8：11、11：2、9：11、7：11敗下陣來，以銀牌作收。

年僅19歲的陳柏諺，上屆杭州亞帕運就在男單TT11級奪下金牌，並在隔年的巴黎帕運中以17歲之齡成為代表團最年輕的成員，最終更是在TT11級拿下男單銀牌，而當時金牌戰的對手正是南韓金基泰。

而今年亞帕運陳柏諺與金基泰再度一路過關斬將在金牌戰碰頭，兩人又打出一場激烈的對抗，在首局前段陳柏諺還一度取得領先，不過老經驗的金基泰卻是一路狂追，反倒取得9：7領先，並以11：8逆轉拿下首局。

不過第二局陳柏諺展開反撲，單局僅失掉2分就以11：2扳平戰局，第三局雙方又回到拉鋸局面，陳柏諺在一度5：7落後的情況下連續追分至9：10落後，不過關鍵時刻卻出現揮空和直接將球擊飛的狀況，讓金基泰以11：9取得2：1聽牌優勢。

第4局陳柏諺開賽先打出2：0攻勢重新要回場上節奏，但金基泰隨即回敬一波4：1的攻勢逆轉，並且在拉鋸戰中頂住陳柏諺的反撲，以11：7勝出，奪下金牌，陳柏諺則是以銀牌作收。