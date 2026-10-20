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法國羽賽／亞運銅牌組合葉宏蔚詹又蓁 混雙首輪逆轉晉16強

中央社／ 台北20日電
葉宏蔚(右)／詹又蓁出征法國羽賽混雙首輪逆轉勝。亞運中華代表團提供(資料照)
葉宏蔚(右)／詹又蓁出征法國羽賽混雙首輪逆轉勝。亞運中華代表團提供(資料照)

世界羽球聯盟（BWF）超級750等級的法國羽球公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天在首輪迎戰美國組合史密斯、蓋伊，首局以9比21吞敗後立刻回神，以21比17、21比18逆轉晉級16強。

羽球混雙世界排名第7的葉宏蔚與詹又蓁，在今年9月名古屋亞運拿下銅牌，接著連續在北極公開賽、丹麥公開賽都闖進8強，近況維持得不錯。

葉宏蔚與詹又蓁今天在法國公開賽首輪對上美國組合史密斯（Presley Smith）、蓋伊（Jennie Gai），首局節奏被對手拖著走，加上主動失誤過多，很快就以9比21落敗。

從第2局起，台灣組合找回節奏，雖然在比賽中段一度以8比10落後，但隨即回敬一波9比3的攻勢超前，順利追平局數。

決勝第3局，台灣組合又陷入主動失誤過多的困境，以8比11落後進入技術暫停；短暫休息過後，葉宏蔚與詹又蓁搶回主動權，不但輪轉加速，詹又蓁多次防守及做球都相當到位，讓葉宏蔚能自在進攻，打出8比1攻勢逆轉戰局，也奠定比賽基調。

葉宏蔚與詹又蓁收下對戰3連勝後，接下來16強的對手，將是印尼組合薩納維（Amri Syahnawi）、馬瓦爾（Nita Violina Marwah）。

混雙 葉宏蔚 羽球

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