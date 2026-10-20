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亞帕運／金牌戰落敗 程銘志、林駿梃雙雙「銀」恨

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
程銘志獲得亞帕運桌球C4-5級男單銀牌。 運動部提供
程銘志獲得亞帕運桌球C4-5級男單銀牌。 運動部提供

上屆杭州亞帕運帶回3金、3銀、4銅的中華桌球隊，名古屋亞帕運持續發威，今天共有5名選手打進金牌戰，先登場的「四朝元老」程銘志和林駿梃雖沒能登頂，仍為中華隊進帳2面銀牌。

中華桌球隊今天包括林姿妤和田曉雯分闖女單C10級金牌戰，男單C11級陳柏諺、男單C4-5級程銘志、男單C10級林駿梃也挺進最終戰；女單C11級黎懿亞雖沒加入爭金行列仍進帳一面銅牌，不僅追平個人最佳，也是中華桌球隊本屆第一面獎牌。

下午程銘志和林駿梃同時上陣，47歲的程銘志面對年僅21歲的中國對手彭政陽，在局數0：2落後下打出氣勢，第三局局數開張，可惜第四局沒能再突破，以局數1：3吞敗，無緣帶回生涯第一面亞帕運金牌。

林駿梃今天男單C10級4強賽，在5局大戰力退3度奪下帕運金牌的中國連浩，和日本舟山真弘金牌戰對決，可惜第一局在「丟士」中以13：15錯過，第三局儘管在7：10劣勢下連追3球，舟山真弘第4個「金牌點」也被林駿梃瓦解，但逆轉仍差一步，最終以11：13吞敗，局數0：3無緣金牌，但銀牌成績仍突破上屆的銅牌表現。

帕運 金牌 陳柏諺 籃球

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