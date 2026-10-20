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法國羽賽／法國暴動台灣球員報平安 住宿、比賽都安全無虞

中央社／ 台北20日電
王齊麟（左）／邱相榤（右）搭檔參加巴黎羽賽。 中華羽協提供(資料照)
王齊麟（左）／邱相榤（右）搭檔參加巴黎羽賽。 中華羽協提供(資料照)

法國從上週末起發生大規模社會動亂，正在巴黎參加法國公開賽的台灣羽球代表隊，總教練劉佳城告訴中央社記者，「飯店和比賽場館的位置目前都安全，沒什麼特別情況發生。」

法國各地爆發一連串暴動、縱火及搶劫事件，起因是先前學生連續好幾週抗議學校教育環境與條件惡劣，隨抗議擴大，逐漸延伸至社會各階層，甚至部分地區還出現暴民。

劉佳城表示，大會住宿飯店的區域並沒有動亂發生，大家也都正常的練習、休息，「不過也有叮嚀球員，沒必要就不要外出，盡可能待在飯店休息備戰。」

劉佳城也提到，比賽場地「Arena Grand Paris」距離巴黎市區的機場蠻近的，應該也是政府會特別留意的區域，加上附近比較空曠，目前的接駁、場地練習和比賽都一切正常。

台灣男雙組合王齊麟則笑說：「我們這裡感覺不到有什麼異樣，算是相當安全的地方，不過運動員就是要有不能畏懼的勇氣。」

羽球 法國 住宿

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