亞帕運／「最沒壓力的金牌戰」 林姿妤、田曉雯享受好友對決

連兩屆亞帕運都要在桌球女單C10級金牌戰會師，林姿妤和田曉雯提前為中華隊「金包銀」，上屆奪金的林姿妤笑說，雖是金牌戰卻是最沒壓力的一場，期待各自發揮最佳實力。

中華桌球隊向來是亞帕運中華代表團「獎牌庫」，今年再延續佳績，今天更是捷報頻傳，除林姿妤和田曉雯分闖女單C10級金牌戰，男單C11級陳柏諺、男單C4-5級程銘志、男單C10級林駿梃也挺進最終戰；女單C11級黎懿亞雖沒加入爭金行列仍進帳一面銅牌，不僅追平個人最佳，也是中華桌球隊本屆第一面獎牌。

已經為中華隊提前預約金牌的女單C10級，田曉雯4強賽以直落三強勢過關，尋求衛冕的林姿妤經歷5局大戰以3：2險勝林恩羽，她坦言前幾局因戰術較為死板，加上第4局太想贏導致心態緊繃、動作僵硬而陷入亂流，所幸第5局靠著不斷在腦中「念咒語」，反覆提醒自己堅持正確的發球與路線、隨時保持專注，才成功扛住壓力奪勝。

女單最終戰將和女雙搭檔田曉雯在正面交鋒，林姿妤提到，這絕對是所有比賽中最沒有壓力的一場，兩人會開心迎戰、盡全力發揮各自最好的實力。

田曉雯的4強戰打得較為順手，她認為關鍵在於賽前準備充分，並透過與教練及姿妤的討論將技戰術執行到位，「讓對手打得難受、全場保持頭腦清醒。」面對隨即到來的金牌內戰，田曉雯表示單打走到最後能與最熟悉的搭檔會師決賽，心情非常享受，期盼雙方都能毫無保留、盡情發揮出最佳水準。