葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）上個月因擅自離開國家隊，遭葡萄牙足球協會處以255歐元（約新台幣9335元）罰款，並禁賽30天。

葡萄牙國家隊預計11月在歐洲國家聯賽迎戰丹麥與威爾斯，禁賽懲罰到那時已結束，羅納度有資格參加這2場比賽。

現年41歲的羅納度上個月因上場時間問題，與葡萄牙國家隊總教練傑蘇斯（Jorge Jesus）發生爭執。他指控傑蘇斯未遵守先前對他的承諾，尤其是對挪威的比賽中，未獲得任何上場機會，讓他深感不滿，隨後更在葡萄牙對丹麥比賽前，直接離開國家隊集訓營。

葡萄牙足球總會表示，考量相關減輕處分的情節後，255歐元已是規定可處的最高罰款，由於羅納度坦承違規，加上過去沒不良紀律紀錄，因此獲得較輕處分。

羅納度曾表明，無論葡萄牙足協做出什麼處分，他都願意接受，同時強調自己仍希望繼續代表葡萄牙國家隊出賽。

羅納度在沙烏地阿拉伯職業足球聯賽艾納斯（Al Nassr）的年薪約2.08億歐元，根據統計，C羅38.6秒就能賺回失去的罰金。