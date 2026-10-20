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亞帕運／獎牌庫桌球隊5組台將闖金牌戰 女單預約金包銀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桌球隊5名台將闖進金牌戰，女單更提前包辦金包銀，圖為桌球女單好手田曉雯。圖╱體育署提供
桌球隊5名台將闖進金牌戰，女單更提前包辦金包銀，圖為桌球女單好手田曉雯。圖╱體育署提供

出征名古屋亞帕運的中華代表團，昨天在跆拳道好手蕭翔文完成連霸、連兩屆踢下代表團第一面金牌後，今天由桌球隊接棒傳佳音，包括連四屆出征的好手程銘志、年僅19歲的陳柏諺、林駿梃和兩名女將林姿妤和田曉雯都打進決賽，林姿妤和田曉雯更要連兩屆在女子單打C10級最終戰會師，提前讓中華隊確定「金包銀」。

杭州亞帕運中華代表團帶回4金、4銀、12銅成績，桌球隊就包辦3金、3銀、4銅，林姿妤一人就貢獻2金1銀，陳柏諺也在男子單打C11級奪金，今天兩人都展開衛冕旅程，且都一路挺進，下周才要滿20歲的台灣桌球好手陳柏諺，4強以局數3：1擊敗南韓金博謙，奪下台灣時間今天下午5點的金牌戰門票。

林姿妤4強賽驚險以局數3：2擊敗香港林恩羽，晉級女子單打C10級金牌戰；她的女雙搭檔田曉雯在另場4強賽直落3拍下中國侯春曉，兩名台將連兩屆亞帕運會師女單金牌戰，今天下午5點將上演「寶島內戰」，提前為代表團預約一面金牌。

過去三屆亞帕運收穫1銀4銅的程銘志，今天在男子單打C4-5級8強和4強都遭遇泰國選手，結果都是直落三奪勝，挺進金牌戰，台灣時間今天下午2點45分將挑戰生涯第一面亞帕運金牌。

參加男子單打C10級的林駿梃，今天4強賽和3度奪下帕運金牌的中國連浩激戰5局，最終以3：2力退強敵，晉級金牌戰，今天下午2點45分將和日本舟山真弘正面對決。

帕運 桌球 金牌 籃球

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