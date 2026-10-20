網球／前球后芭蒂、阿根廷巨人 入選名人堂候選名單

2009年打下美網金盃的阿根廷退役球星迪爾波卓（Juan Martin del Potro），入選2027年國際網球名人堂的提名名單，同在名單內還有2022年急流勇退的澳洲前球后芭蒂（Ashleigh Barty）和兩度大滿貫登頂的俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），以及日本4枚帕運金牌得主、輪椅網球男將國枝慎吾。

世界排名最高曾到第3位的迪爾波卓以強力正拍與高大身材聞名，198公分的他獲得「阿根廷巨人」稱號，職業生涯共摘下22座巡迴賽金盃，2009年美網更接連擊敗聲勢如日中天的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），決賽更是在落後兩盤後大逆轉拍下費德勒，當年賽季成為世界前10中的最年輕球員。

2016年，迪爾波卓率阿根廷奪下隊史第一座台維斯盃冠軍，里約奧運也摘下銀牌。

2019年登上球后寶座的芭蒂，生涯共在位世界第一121周，包括連續114周擔任球后，職業生涯打下15座WTA單打和12座雙打金盃，2019年和21年都獲得WTA年度最佳球員殊榮，2020年東京奧運打下混雙銅牌；2022年她還是世界球后身份卻震撼宣布退役，以26歲年紀告別網壇，職業生涯留下單打305勝102敗紀錄。

俄羅斯女將庫茲妮佐娃。 美聯社

庫茲妮佐娃是2004年美網和2009年法網女單冠軍得主，另摘下2005年和12年的澳網女雙金盃；她15年的職業生涯贏下18座WTA單打冠軍和16座雙打金盃，單打世界排名最高到第2位，雙打到第3位。

全球球迷都可透過國際網球名人堂球迷投票，在25日前選出認為最值得入選名人堂的球員類候選人。投票名單確定後，將由網球記者、歷史學家和名人堂成員組成的官方投票小組在今年秋天進行投票，球迷投票中排名前三的候選人將獲得官方投票小組的額外加分。