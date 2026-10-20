羽球／法國公開賽周天成領20組台將與會 力拚相隔12年的男單冠軍

BWF超級750等級的法國羽球公開賽今天下午開打，台灣代表隊共計20組人馬參賽，其中周天成要力拚相隔12年後的男單金盃，其餘好手也要為年終賽資格搶積分。

世界羽球總會（BWF）超級750等級的法國羽球公開賽，早從1908年就開辦，至今已有超過百年歷史，台灣在賽史上共拿下過9次冠軍。

進入21世紀後，分別有2014年的男單周天成、2017年女單戴資穎、2017年男雙李洋/李哲輝等拿下過3座冠軍，不過去年則無人挺進4強。

帶隊總教練劉佳城告訴中央社記者，名古屋亞運結束後，每位選手都有些疲憊，狀態也都多少掉了一些，「看看競爭激烈的男單，前一場丹麥賽前4強都沒有亞洲選手，就知道大家都還在調整。」

他提到，儘管BWF年終總決賽的積分計算至11月下旬的香港公開賽為止，「但實際上本週法國公開賽打完後應該就差不多確定了，除非有誰可以連拿2、3場冠軍。」

本週世界排名跌至第6的周天成，在年終賽積分榜仍舊高居第1，幾乎提前確定取得參賽資格；法國賽首輪32強將對上日本的田中湧士，根據BWF官網資料，周天成生涯對上世界第17名的田中湧士交手3次全都獲勝。

至於世界排名第7的台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，是今天台灣首組登場的球員，他們首輪將對上美國組合史密斯（Presley Smith）、蓋伊（Jennie Gai）。

拿下今年名古屋亞運羽球混雙銅牌的葉宏蔚、詹又蓁，狀況維持得不差，連續2場比賽都闖進8強，目前在年終積分榜也位居第5，參賽資格同樣相當穩固。