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亞帕首金 跆拳道蕭翔文 直落2衛冕成功

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
我國帕拉跆拳道選手蕭翔文（右）勇奪跆拳道男子Ｋ四十四級五十八公斤量級金牌。圖／運動部提供
我國帕拉跆拳道選手蕭翔文（右）勇奪跆拳道男子Ｋ四十四級五十八公斤量級金牌。圖／運動部提供

名古屋亞洲帕拉運動會前天晚間揭幕，中華代表團昨傳回好消息，杭州亞帕運、巴黎帕運都登上頒獎台的跆拳道好手蕭翔文，昨天連過三關，成功蟬聯亞帕運男子Ｋ四十四級五十八公斤級金牌，為代表團本屆首金。

蕭翔文於男子Ｋ四十四級五十八公斤級金牌戰中，以八比二、十八比六擊敗烏茲別克好手瓦利約諾夫，如願完成衛冕。他在上屆亞帕運表現傑出，贏得男子Ｋ四十四級五十八公斤級金牌，這次以衛冕頭銜再度征戰亞帕運殿堂。

昨天一路過關斬將，早上兩回合以十六比○大勝阿富汗對手，進入四強賽後，直落二擊敗伊朗選手，挺進金牌戰，最後以八比二、十八比六力退烏茲別克好手瓦利約諾夫，衛冕成功。

蕭翔文於國小時接觸跆拳道，一路刻苦訓練到大學，一次國手選拔前發生車禍，導致右手臂神經叢損傷，但並未因此喪志，在家人及愛貓陪伴下，繼續努力練習；這次參與名古屋亞帕運，特別將愛貓的睡毯帶至日本，且多名親友團在場上搖旗吶喊，高喊「加油」，這成為他連霸的背後動力。

賽後開心拿著會旗繞場，蕭翔文表示，四月飽受右膝傷勢困擾，近兩個月無法正常訓練。到名古屋後訓練，也遇到挫折，比賽一開始，對自己沒有太大信心，對衛冕之路產生懷疑；所幸教練、陪練員、家人均在旁鼓勵，運動部部長李洋甚至親自到名古屋為選手加油，讓自己更覺自信。

蕭翔文強調，之前失利，令人心情低落，自暴自棄，但在懷疑自己時，恩師吳燕妮總叮嚀不要想太多，解不開就去找教練，在教練的溝通下，漸漸豁然開朗。這次奪金後，更有信心面對接下來大賽，讓自己蛻變，努力累積積分，爭取二○二八年洛杉磯帕運資格。

吳燕妮透露，受到傷勢的影響，蕭翔文賽前壓力沉重，所幸在關鍵時刻時，找回技術、體能，發揮專長，「亞帕運是很重要的檢測點，他也做得很好，接下來就是要把他調整到受傷前狀態，以面對後續賽事」。

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