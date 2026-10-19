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亞帕運／跆拳道蕭翔文奪金 拚洛杉磯帕運添信心

中央社／ 台北19日電
蕭翔文選手奪得2026年第5屆愛知名古屋亞洲帕拉運動會我國首面金牌。 運動部提供
蕭翔文選手奪得2026年第5屆愛知名古屋亞洲帕拉運動會我國首面金牌。 運動部提供

名古屋亞帕運中華跆拳道好手蕭翔文今天在男子K44級58公斤級摘下金牌，如願完成衛冕，更進帳台灣代表團首面金牌，他表示，對2年後的洛杉磯帕運更有信心。

名古屋亞帕運昨天正式開幕，中華跆拳道好手蕭翔文今天立刻在男子K44級58公斤級繳出亮眼表現，不僅順利奪金締造衛冕，更幫助中華代表團一口氣「解鎖」本屆首面獎牌、首面金牌。

蕭翔文賽後接受媒體採訪時表示，起初沒想過會拿到金牌，然而過程一直告訴自己有這個能力，並特別感謝恩師吳燕妮鼓勵。蕭翔文解釋，4月遭遇右膝傷勢困擾，將近2個月無法正常訓練，難免對衛冕之路產生懷疑，是吳燕妮叮嚀不要想太多，「解不開就去找教練，來自教練的溝通，漸漸被解惑開了。」

生涯獲得2面亞帕運金牌，蕭翔文認為這次的金牌更有意義，畢竟象徵自己努力沒有白費，也對2年後的洛杉磯帕運充滿信心，「因為之前失利讓我心情很低落，甚至訓練自暴自棄，但我努力拿下這1面金牌，更有信心面對接下來大賽，讓自己蛻變。」

吳燕妮透露，蕭翔文賽前壓力相當大，畢竟受到傷勢影響，所幸在關鍵時刻的技術、體能恢復都有找回來，讓愛徒發揮專長，「亞帕運是很重要的檢測點，他也做得很好，接下來就是要把他調整到受傷前狀態面對後續賽事。」

帕運 跆拳道 洛杉磯

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