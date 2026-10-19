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網球／神鵰俠侶震撼分手！史維托莉娜宣布和孟非斯結束婚姻
史維托莉娜表示，烏俄戰爭造成個人極大影響，長期掙扎的狀態下孟非斯始終給予支持，但史維托莉娜仍意識到，需要解決個人的內心問題，因此做出分開決定。
2021年結婚的兩人育有一女，史維托莉娜也強調，婚姻關係雖結束，女兒仍是第一位，兩人是雙親的角色也不會改變，最終也希望外界給予空間來修復心情。
40歲的孟非斯已經宣告本季結束高掛球鞋，原本外界預期他會選擇回到巴黎名人賽和球迷告別，但日前運動禁藥檢測組織已將他列入退役的球員名單之中，且是10月5日就已是退休身分，如今史維托莉娜宣布兩人離婚消息，讓孟非斯「不告而別」有了理由。
32歲的史維托莉娜世界排名目前高居第6，本季更打下生涯第二次的50勝，預計將第四度參與WTA年終賽。
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