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亞帕運／代表團首金入袋！蕭翔文跆拳道踢下連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
跆拳道蕭翔文奪金。 運動部提供
跆拳道蕭翔文奪金。 運動部提供

杭州亞帕運帶回中華代表團第一面金牌的跆拳道好手蕭翔文，名古屋亞帕運複製輝煌戰功，今天他連過三關，且都是兩回合打完就提前收下勝利，成功蟬聯亞帕運男子K44 58公斤量級金牌，也為代表團獎牌開張。

蕭翔文國小開始接觸跆拳道，一路刻苦訓練到大學，卻在一次國手選拔前發生車禍，導致右手臂神經叢損傷，但他沒因此喪志，在家人及愛貓陪伴下繼續在賽場努力，中華代表團上屆杭州亞帕運收穫4金4銀12銅佳績，首度舉辦的跆拳道就由蕭翔文帶回男子K44 58公斤量級金牌，也是代表團第一金。

兩年前巴黎帕運，蕭翔文再踢下銅牌，8強賽協助對手把掉落的護齒套重新戴上，讓賴清德上周亞帕運授旗典禮盛讚「展現無與倫比的運動家精神」。授旗典禮後蕭翔文也提到，希望能延續杭州和巴黎的光芒，為代表團「再拿一面金牌回來」，今天果然兌現諾言。

蕭翔文首戰面對阿富汗對手踢得輕鬆，兩回合都以16：0壓倒性勝出，提前搶下4強門票；接續面對伊朗對手哈桑普爾（Mohammadtaha Hassanpour），蕭翔文第一回合也以18：2大幅度差距拿下，第二回合再以6：4勝出，直落二拿下金牌戰門票。

金牌戰遭遇烏茲別克的瓦利喬諾夫（Fayozbek Valijonov），蕭翔文先聲奪人，第一回合尾聲再抓住對手轉身空檔追加分數，以8：2先下一城。

第二回合蕭翔文乘勝追擊，比分快速進帳下，最終在場邊加油團最後大聲讀秒下以18：6拿下勝利，開心拿著會旗繞場，最後向觀眾席揮出「昇龍拳」，在「蕭祥文，水啦」的喊聲中離場。

跆拳道好手蕭翔文。記者曾思儒／攝影（資料照）
跆拳道好手蕭翔文。記者曾思儒／攝影（資料照）

帕運 跆拳道 蕭翔文

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