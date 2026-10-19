羽球／安洗瑩帶傷逆轉山口茜奪今年第9冠！ 日本球迷驚嘆：根本是怪物

南韓羽球世界球后安洗瑩再次展現驚人統治力！昨天（18日）在丹麥奧登斯舉行的世界羽球聯盟（BWF）超級750系列丹麥公開賽女單決賽，安洗瑩面對世界排名第3的日本名將山口茜），在先失1局、決勝局又陷入落後，甚至右腳踝受傷的情況下，最終以21：23、21：14、21：18逆轉奪冠，讓日本球迷忍不住驚呼：「根本是怪物！」

這場女單決賽打得相當激烈，安洗瑩首局以21：23惜敗，不過她隨即調整節奏，第2局以21：14扳平戰局，雙方進入決勝第3局。

山口茜在決勝局展現強大攻勢，一度取得11：5領先，眼看就要終結對戰連敗的局面，沒想到場上卻出現意外狀況。

安洗瑩在比賽過程中傷到右腳踝，導致比賽一度暫停。不過，她並未因此選擇退賽，而是忍住傷勢重新回到場上，憑藉頑強的防守與穩定發揮，逐漸追回落後分數。

最終安洗瑩上演驚人逆轉，以21：18拿下決勝局，不僅成功衛冕丹麥公開賽冠軍，更將對山口茜的連勝紀錄推進至10場，再次證明自己世界球后的實力。

安洗瑩的驚人表現讓日本球迷也忍不住驚呼：「根本是怪物！」 法新社

這座冠軍也是安洗瑩今年拿下的第9面金牌，職業生涯國際賽冠軍總數累積至47座。根據韓媒報導，這也讓她改寫自1989年開始統計以來，女子單打選手國際賽累計奪冠次數最多的紀錄。

安洗瑩今年狀態相當驚人，先前才在2026年愛知名古屋亞運完成女子單打2連霸，成為史上首位達成這項成就的女單選手，如今又在丹麥公開賽奪冠，持續刷新個人紀錄。

統計今年參加的國際賽事，安洗瑩在62場比賽中豪取61勝、僅吞下1敗，展現近乎無敵的競爭力。即使面對世界頂尖好手，又在比賽途中受到傷勢影響，仍有能力扭轉戰局。

安洗瑩這場帶傷逆轉的表現，也讓日本羽球迷大受震撼。日本媒體《THE ANSWER》整理透過TBS觀看比賽轉播的日本觀眾反應，不少人對山口茜再度敗給安洗瑩感到無奈，更對世界球后的實力讚嘆不已。

南韓羽球世界球后安洗瑩再次展現驚人統治力！ 美聯社

有日本球迷直呼：「根本是怪物！」、「安洗瑩實在太強了！」還有人指出，安洗瑩最可怕的不只是技術能力，而是無論面臨多大劣勢，都能保持自信與冷靜的心理素質。

「到底該怎麼擊垮安洗瑩的自信與從容，才是最大的問題。」一名日本球迷感嘆；

另一名觀眾則表示：「或許正是因為她擁有那份冷靜，才會讓其他人根本無法擊敗她。」