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新莊動趣運動中心20日起免費試營運 體驗科技健身

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新莊動趣運動中心全館改裝重新開幕，場館導入科技健身系統、器械皮拉提斯、多元團體課程及一對一教練服務。圖／新北市體育局提供
新莊動趣運動中心全館改裝重新開幕，場館導入科技健身系統、器械皮拉提斯、多元團體課程及一對一教練服務。圖／新北市體育局提供

位於新莊勞工中心6、7樓的「動趣運動中心」完成改裝，將於20日至26日試營運，期間上午9時至晚上10時全館免費體驗，並開放團體課程免費參加，提供科技健身、器械皮拉提斯及團體肌力訓練等多元運動選擇。適逢新莊國民運動中心11月1日起閉館整修，動趣運動中心開幕，提供民眾運動新選擇。

新北市體育局指出，動趣運動中心位於新莊區新樹路222號，場館約160坪，主打社區型、精緻化及個人化運動服務，除設有肌力訓練設備，也導入科技健身系統，透過智慧設備、動作示範及數位化訓練內容，協助使用者熟悉器材操作及訓練流程，降低初學者接觸健身的門檻。

除了科技健身，場館也提供器械皮拉提斯、團體肌力訓練及多元團體課程，並搭配小班制與一對一教練服務，讓民眾依照自身需求選擇訓練方式，無論是想提升肌力、增加身體活動度，或培養規律運動習慣，都能找到適合的課程。

新北市體育局表示，新莊地區人口密集、運動需求多元，除國民運動中心外，也持續透過不同規模及型態的運動場域，提供市民更多元的運動選擇，讓運動融入日常生活。

動趣運動中心將於20日至26日上午9時至晚上10時試營運，期間全館免費入場，團體課程也開放免費體驗，試營運期間購買團體課程另享9折優惠。團體課程自10月19日下午6時起開放線上報名，相關場館及課程資訊可至「動趣運動中心」Instagram、Threads查詢，更多新北運動資訊可關注「新北運動聚點」Facebook粉絲專頁。

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