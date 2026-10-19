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亞帕運／授旗被總統點名 蕭翔文踢進金牌戰拚連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
跆拳道好手蕭翔文。記者曾思儒／攝影（資料照）
跆拳道好手蕭翔文。記者曾思儒／攝影（資料照）

杭州亞帕運踢金、巴黎帕運奪銅的跆拳道好手蕭翔文，名古屋亞帕運授旗典禮上被賴清德總統點名，今天蕭翔文也朝「再拿一面金牌回來」目標邁進，早上連過兩關，勇闖下午進行的金牌戰。

蕭翔文國小開始接觸跆拳道，一路刻苦訓練到大學，卻在一次國手選拔前發生車禍，導致右手臂神經叢損傷，但他沒因此喪志，在家人及愛貓陪伴下繼續在賽場努力，中華代表團上屆杭州亞帕運收穫4金4銀12銅佳績，首度舉辦的跆拳道就由蕭翔文帶回男子K44 58公斤量級金牌，也是代表團第一金。

兩年前巴黎帕運，蕭翔文除再登頒獎台，8強賽協助對手把掉落的護齒套重新戴上，讓賴清德上周亞帕運授旗典禮盛讚「展現無與倫比的運動家精神」。授旗典禮後蕭翔文也提到，希望能延續杭州和巴黎的光芒，為代表團再帶回獎牌，今天果然兌現諾言。

參與男子K44 58公斤量級的蕭翔文，首戰面對阿富汗對手踢得輕鬆，兩回合都以16：0壓倒性勝出，提前搶下4強門票；接續面對伊朗對手哈桑普爾（Mohammadtaha Hassanpour），蕭翔文第一回合也以18：2大幅度差距拿下，第二回合再以6：4勝出，直落二拿下金牌戰門票，台灣時間今天下午4點48分的最終戰將挑戰連霸。

帕運 蕭翔文 金牌

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