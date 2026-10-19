足球／土豪國家大砍預算 沙烏地阿拉伯2034世足球場跳票？

砸錢搶2034年世足主辦權，石油大國沙烏地阿拉伯並非預算無極限、傳砍三分之一的球場！沙國主權基金近期考慮取消5座新球場興建計畫，讓原定15座世足場館縮減至10座，其中就含造價約高達25億美元的NEOM未來城市空中球場；隨著國家財政吃緊、巨型建設進度落後，沙國靠體育賽事打造國際形象的雄心，開始面臨現實考驗。

沙傳放棄5座新球場

沙烏地阿拉伯在2024年取得2034年世足賽主辦權，原先計畫在5個城市使用15座球場，其中11座需要新建，另外4座整修。最吸睛的是NEOM未來城市球場，預計設在摩天建築「The Line」內，球場距地面超過350公尺，可容納4.6萬名觀眾，堪稱沙國展示未來科技與建築野心的代表作。

然而，能力常常跟不上野心，根據《沙烏地2030願景》報導，隨著The Line開發進度停滯，這座空中球場也跟著卡關，月初NEOM球場計畫就已遭到擱置，而最新消息是沙國主權基金考慮刪除5座場館，包括NEOM、利雅德的新穆拉巴等開發區，以及吉達附近的兩座球場。

若方案成真，沙國將改以6座新建、4座整修球場舉辦世足，但相關調整仍在研議，尚未獲國際足總正式確認。

本次傳聞不只是少蓋幾座球場的問題而已，沙國近年推動的「2030願景」，就是希望擺脫對石油收入的依賴，選擇了「體育轉型」，除了砸錢引進足球巨星、投資職業運動，也透過NEOM等大型建設發展觀光與娛樂產業，2034年世界盃就是最重要招牌。

理想很美、但現實是？

但如今龐大投資已形成國家負擔，據《路透社》月初報導，沙國原先規劃的世足球場及相關設施、工程總價值估計達227億美元，已經是歷史能排第二貴（2022年卡達是難以追上的天文數字）。加上部分未來城市開發延宕、政府財政赤字擴大，主權基金已開始重新檢討大型建設，或將轉向較快產生收益的投資。

沙國近期遭到的安全問題也是隱患，近期外部襲擊已影響高爾夫、自行車及網球等國際賽事安排，雖然主辦單位強調2027年亞洲盃籌備仍按計畫進行，但距離2034年世界盃僅剩8年，沙國除了得重新盤算蓋多少球場，也得證明有能力讓大型國際賽事順利舉行。

沙烏地阿拉伯原規劃在NEOM未來城市興建距地面350公尺的空中球場，作為2034年世界盃場館之一，如今因大型建設縮減，球場計畫傳聞會默默取消！

【更多精采內容，詳見 】