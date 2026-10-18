2026全球極限體能鋼鐵大賽圓滿落幕 近十萬人次共襄盛舉國際菁英齊聚台中

2026 全球極限體能鋼鐵大賽（Taichung Power Fitness Grand Prix，TPF）於台中市政府廣場及新市政公園圓滿落幕！賽事由台中市政府運動局與中華民國文化休閒運動協會共同舉辦，為期兩天，吸引近十萬人次參與。現場從選手激烈競技、觀眾熱情應援，到戶外運動課程及健身博覽會，處處洋溢熱鬧氛圍。

本屆TPF 吸引來自10 多個海外國家及地區、近3,000 名國內外健身好手齊聚台中同場較勁，結合高強度CrossFit競技與多元運動體驗，打造融合國際體育交流、全民運動及潮流文化的年度盛事，不僅展現臺中推動全民運動的活力，也進一步提升台中的國際能見度與運動城市魅力。

菁英組激戰落幕 俄羅斯 TEAM KOLESNIKOV 勇奪冠軍

菁英組冠軍來自俄羅斯的Team Kolesnikov。 中華民國文化休閒運動協會提供

菁英組競爭激烈，決賽階段戰況緊張刺激，現場觀眾熱情應援，將賽事氣氛推向高潮。經過兩天激烈角逐，最終由來自俄羅斯的 TEAM KOLESNIKOV 脫穎而出，勇奪菁英組冠軍，抱回 12,000 美元獎金。賽後冠軍隊伍表示，本屆 TPF無論在活動規劃、賽事流程或場地硬體設備等方面，都帶來深刻且難忘的參賽體驗，也期待明年有機會再次來臺參賽。選手同時盛讚臺中是一座國際化且適合觀光的城市，希望未來有機會再次造訪，體驗更多在地風貌。

由朱宇森、洪寀睿、林力瑋與陳宜欣組成的臺灣第一種子隊伍，成功拿下本屆 TPF 臺灣冠軍，並以總排名第 7 名的成績，在國際強隊環伺下展現臺灣選手的競技實力。面對今年各隊實力普遍高於預期的激烈競爭，林力瑋表示，團隊仍依照既定訓練計畫穩定應戰，並在比賽過程中持續調整狀態、盡力發揮，沒有刻意追求超常表現，而是專注做好每個環節。朱宇森則認為，相較去年，今年的賽事項目更加有趣，加入更多考驗團隊默契與合作的挑戰，不僅需要隊友間的高度協調，也讓團隊訓練的重要性更加凸顯。他期待未來能持續提升賽事難度，讓受邀參賽的國際菁英選手展現更高水準的實力，帶來更精彩、也更具觀賞性的競賽。

台灣組冠軍洪寀睿（左2)、朱宇森（中1)、林力瑋（中2)、陳宜欣（右2)。 中華民國文化休閒運動協會提供

談及本屆賽事的國際交流，洪寀睿分享，今年有更多國際級選手參賽，透過與海外選手交流，得知不少人對 TPF 留下深刻印象，無論是整體參賽體驗、選手接待，或現場熱情的觀賽氛圍，都獲得正面回饋。身為臺中在地選手，陳宜欣則表示，能在家鄉看見臺中市政府舉辦如此盛大的混合健身賽事，感到格外驕傲；她也觀察到，今年賽事規模更勝以往，參賽隊伍的國際化程度明顯提升，許多都是平時出國比賽時會遇到的國際強隊。她期盼明年能吸引更多國家與頂尖隊伍前來參賽，持續提升 TPF 的國際競技水準，讓更多國際選手認識臺灣、看見台中，也讓台灣混合健身運動持續與國際接軌。

高爾宣 OSN、PIZZALI 跨界參賽 賽後勝利派對嗨翻全場

賽後勝利派對。 中華民國文化休閒運動協會提供

賽事宣傳大使高爾宣 OSN 與 PIZZALI 本屆化身「狠操俱樂部」，攜手參與推廣組男雙賽事，親自挑戰 CrossFit，展現勇於跨界、挑戰自我的精神。兩人參賽吸引大批粉絲到場應援，即使艷陽高照，場邊仍加油聲不斷，粉絲們直呼「好熱血！」透過藝人親身投入競賽，不僅為賽事增添話題，也讓更多民眾有機會認識 CrossFit 的運動特色，感受體能競技的魅力。

晚間賽後勝利派對延續白天熱潮，由高爾宣 OSN 與 PIZZALI 接力登台演出，人氣嘻哈團體西屯純愛組與 Multiverse 也輪番開唱，以多元音樂風格點燃全場。演出吸引大批民眾與粉絲駐足欣賞，舞台周邊人潮聚集，歡呼聲與掌聲此起彼落，熱烈氣氛席捲全場，為賽事增添豐富的娛樂體驗。

企業夥伴共同助力 攜手成就年度運動盛事

2026 TPF吸引吸引近十萬人次民眾熱情參與。 中華民國文化休閒運動協會提供

2026 TPF 能夠順利圓滿完成，衷心感謝企業夥伴的鼎力支持。特別感謝國際論壇冠名贊助商長榮航空，以及大會主要合作夥伴達麗建設，與精心打造本屆官方賽衣的 VERVE 熱情相挺，陪伴選手展現最強實力。同時，也感謝 Lotus 臺灣總代理嘉鎷興業 的大力支持與贊助；並誠摯感謝各大協力合作夥伴為選手準備了豐富的完賽物資與精彩好禮，包含：金豐盛的百搭鹽味嫩雞絲、美式經典嫩雞胸與照燒風味雞 Q 丸；Raf kampo 台灣蛋白飲品牌再度攜手TPF，擔任賽事蛋白飲合作夥伴，提供多款具台灣特色風味蛋白飲；日日好食的好控麵；泰山提供的 twist water 及強氣泡水；Red Bull 應援體力的能量飲料；正光製藥幫助舒緩放鬆的運動噴劑及精油貼布；WATERHIGH 電解質沖泡粉及酒精濕紙巾；倫士度的頭皮去味洗髮精；百盛的 byzoom 瑜伽墊、可調式壺鈴與啞鈴；以及 Mio 帶來的多款 MiVue™ 系列產品。謝謝各大贊助商的全力支持，讓這場頂尖賽事在參賽者心中留下最美好的回憶！